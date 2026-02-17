Es furor en Netflix, apenas dura 18 minutos y lo nominaron a los premios Oscar 2026

Los cantores rusos 1

De un cuento ruso del siglo XIX al streaming global

La película se basó en un relato de Ivan Turgenev, publicado en 1852. El texto original transcurría en una taberna rural rusa. Más de un siglo después, la esencia de aquella historia encontró nueva vida en una adaptación contemporánea.

El director Sam A. Davis decidió trasladar ese universo literario al presente. La inspiración surgió tras la lectura de A Swim in a Pond in the Rain, el libro de George Saunders que analiza clásicos de la literatura rusa. Davis vio en ese cuento una oportunidad para hablar de algo muy actual: la dificultad de muchos hombres para expresar emociones en voz alta.

La adaptación mantuvo el corazón del relato original. Cambió el contexto. Modernizó los códigos pero conservó la idea central: la música como campo de batalla simbólico donde el orgullo y la sensibilidad chocan sin violencia física.

Los cantores rusos 2

Un director que ya sabía lo que era llegar al Oscar

No fue la primera vez que Sam A. Davis llamó la atención de la Academia. Anteriormente, trabajó en el documental corto Period. End of Sentence., reconocido con el Oscar. Esa experiencia marcó su carrera.

En Los cantores rusos, asumió múltiples roles: dirigió, se encargó de la fotografía y también realizó el montaje. Esa triple responsabilidad permitió que la obra tuviera una identidad visual y narrativa coherente.

Rodó en película de 35 mm, buscó una textura cálida y orgánica, y quiso que la imagen transmitiera cercanía. Además, grabó las voces en directo durante el rodaje. No hubo playback. Cada canción se interpretó en el momento. Esa decisión aportó una energía casi documental.

El resultado fue una atmósfera íntima. El espectador sintió que estaba sentado en una mesa del bar. Que escuchaba de primera mano las confesiones musicales de los protagonistas.

Sam A. Davis

Cantantes reales en lugar de actores tradicionales

El casting fue otro de los grandes aciertos. En vez de recurrir a intérpretes consagrados, Davis buscó voces auténticas. Entre los protagonistas destacó Mike Young, quien alcanzó notoriedad tras su participación en America's Got Talent. También participó Judah Kelly, ganador de The Voice Australia.

Junto a ellos, aparecieron intérpretes descubiertos en redes sociales, videos virales y actuaciones callejeras. Algunos habían compartido su talento en plataformas como TikTok y YouTube. El corto reflejó, así, una realidad contemporánea: el talento local puede alcanzar proyección internacional gracias al entorno digital.

Esa elección aportó frescura. Las actuaciones no se sintieron impostadas. Cada cantante trasladó experiencias personales a sus interpretaciones. El duelo musical ganó autenticidad.

Los cantores rusos 3

El elenco principal de "Los cantores rusos"

Mike Young

Chris Smither

Judah Kelly

Will Harrington

Matt Corcoran

El estreno que reforzó la apuesta de Netflix por el prestigio

La llegada de Los cantores rusos al catálogo de Netflix reforzó la estrategia de la plataforma de acercar títulos destacados de la temporada de premios a una audiencia masiva.

El cortometraje tuvo su estreno mundial en el festival South by Southwest en marzo de 2025. Tras su recorrido por festivales, logró la nominación al Oscar en la categoría de cortometraje. Ese impulso amplificó su visibilidad.

Ahora, disponible globalmente desde este viernes, la producción encontró un nuevo público. El streaming permitió que una historia breve, concebida casi como pieza de autor, alcanzara millones de hogares.

Mirá el tráiler de "Los cantores rusos"