Es furor en Netflix, apenas dura 18 minutos y lo nominaron a los premios Oscar 2026
Este cortometraje nominado al Oscar ya está en Netflix y transforma un duelo musical en una inesperada lección sobre orgullo, amistad y emociones reprimidas.
La temporada de premios sumó un nuevo protagonista en streaming con la llegada de "Los cantores rusos" al catálogo global de Netflix. El cortometraje, nominado alOscar, convirtió una competencia de canto improvisada en una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad masculina. En apenas 18 minutos, logró emocionar, hacer reír y abrir conversación.
Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte convierte una noche solitaria en un sincero momento de armonía".
Lo que comenzó como una rivalidad amistosa pronto se transformó en algo más íntimo. Cada interpretación dejó al descubierto inseguridades, frustraciones y anhelos ocultos. Las estrofas funcionaron como confesión encubierta. El público no solo presenció un concurso. Fue testigo de cómo la música derribó barreras emocionales que los protagonistas nunca se habían permitido cruzar.
El cortometraje equilibró comedia y melancolía con naturalidad. Esa mezcla convirtió a Los cantores rusos en una propuesta distinta dentro del formato corto.
De un cuento ruso del siglo XIX al streaming global
La película se basó en un relato de Ivan Turgenev, publicado en 1852. El texto original transcurría en una taberna rural rusa. Más de un siglo después, la esencia de aquella historia encontró nueva vida en una adaptación contemporánea.
El director Sam A. Davis decidió trasladar ese universo literario al presente. La inspiración surgió tras la lectura de A Swim in a Pond in the Rain, el libro de George Saunders que analiza clásicos de la literatura rusa. Davis vio en ese cuento una oportunidad para hablar de algo muy actual: la dificultad de muchos hombres para expresar emociones en voz alta.
La adaptación mantuvo el corazón del relato original. Cambió el contexto. Modernizó los códigos pero conservó la idea central: la música como campo de batalla simbólico donde el orgullo y la sensibilidad chocan sin violencia física.
Un director que ya sabía lo que era llegar al Oscar
No fue la primera vez que Sam A. Davis llamó la atención de la Academia. Anteriormente, trabajó en el documental corto Period. End of Sentence., reconocido con el Oscar. Esa experiencia marcó su carrera.
En Los cantores rusos, asumió múltiples roles: dirigió, se encargó de la fotografía y también realizó el montaje. Esa triple responsabilidad permitió que la obra tuviera una identidad visual y narrativa coherente.
Rodó en película de 35 mm, buscó una textura cálida y orgánica, y quiso que la imagen transmitiera cercanía. Además, grabó las voces en directo durante el rodaje. No hubo playback. Cada canción se interpretó en el momento. Esa decisión aportó una energía casi documental.
El resultado fue una atmósfera íntima. El espectador sintió que estaba sentado en una mesa del bar. Que escuchaba de primera mano las confesiones musicales de los protagonistas.
Cantantes reales en lugar de actores tradicionales
El casting fue otro de los grandes aciertos. En vez de recurrir a intérpretes consagrados, Davis buscó voces auténticas. Entre los protagonistas destacó Mike Young, quien alcanzó notoriedad tras su participación en America's Got Talent. También participó Judah Kelly, ganador de The Voice Australia.
Junto a ellos, aparecieron intérpretes descubiertos en redes sociales, videos virales y actuaciones callejeras. Algunos habían compartido su talento en plataformas como TikTok y YouTube. El corto reflejó, así, una realidad contemporánea: el talento local puede alcanzar proyección internacional gracias al entorno digital.
Esa elección aportó frescura. Las actuaciones no se sintieron impostadas. Cada cantante trasladó experiencias personales a sus interpretaciones. El duelo musical ganó autenticidad.
El estreno que reforzó la apuesta de Netflix por el prestigio
La llegada de Los cantores rusos al catálogo de Netflix reforzó la estrategia de la plataforma de acercar títulos destacados de la temporada de premios a una audiencia masiva.
El cortometraje tuvo su estreno mundial en el festival South by Southwest en marzo de 2025. Tras su recorrido por festivales, logró la nominación al Oscar en la categoría de cortometraje. Ese impulso amplificó su visibilidad.
Ahora, disponible globalmente desde este viernes, la producción encontró un nuevo público. El streaming permitió que una historia breve, concebida casi como pieza de autor, alcanzara millones de hogares.