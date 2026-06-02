Preocupación por Rodrigo De Paul: el video viral que encendió la polémica

A días del inicio del Mundial 2026, Rodrigo De Paul quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que se viralizaran imágenes suyas durante el recital de Tini Stoessel en Perú.
Repudio, enojo y preocupación: Las imágenes que nadie esperaba ver de De Paul antes del Mundial. Miralo.
A días del inicio del Mundial 2026, Rodrigo De Paul quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que se viralizaran imágenes suyas durante el recital de Tini Stoessel en Perú.
El mediocampista de la Selección Argentina fue captado en uno de los sectores VIP del estadio de Lima mientras acompañaba a su pareja. Sin embargo, un detalle desató una verdadera tormenta en las redes sociales: las cámaras lo mostraron utilizando un cigarrillo electrónico en pleno evento, un vape.
Las imágenes recorrieron rápidamente internet y provocaron una catarata de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron la actitud del futbolista por producirse en la recta final de la preparación para la Copa del Mundo, mientras otros minimizaron la situación.
En el video se observa a De Paul sosteniendo un vaso térmico mientras aparentemente intenta ocultar el dispositivo al notar que estaba siendo grabado. Con una gorra puesta pese a tratarse de un evento nocturno, el campeón del mundo quedó expuesto en una secuencia que no tardó en hacerse viral.
La polémica creció aún más porque se trata de uno de los jugadores más importantes del esquema de Lionel Scaloni, pieza clave en el mediocampo argentino y uno de los referentes del grupo campeón del mundo.
Por el momento no existe ninguna información oficial sobre posibles sanciones ni pronunciamientos de la Selección Argentina respecto de las imágenes difundidas. Sin embargo, el episodio abrió un intenso debate entre hinchas y especialistas sobre la responsabilidad de los deportistas de élite en la previa de una competencia tan importante.
No es la primera vez que lo agarran consumiendo ese vape, esto no solo es una actitud antideportiva, sino que puede poner en riesgo su rendimiento dentro de la cancha y los argentinos están enojados.