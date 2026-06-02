Preocupación por Rodrigo De Paul: el video viral que encendió la polémica

En el video se observa a De Paul sosteniendo un vaso térmico mientras aparentemente intenta ocultar el dispositivo al notar que estaba siendo grabado. Con una gorra puesta pese a tratarse de un evento nocturno, el campeón del mundo quedó expuesto en una secuencia que no tardó en hacerse viral.

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La polémica creció aún más porque se trata de uno de los jugadores más importantes del esquema de Lionel Scaloni, pieza clave en el mediocampo argentino y uno de los referentes del grupo campeón del mundo.

Por el momento no existe ninguna información oficial sobre posibles sanciones ni pronunciamientos de la Selección Argentina respecto de las imágenes difundidas. Sin embargo, el episodio abrió un intenso debate entre hinchas y especialistas sobre la responsabilidad de los deportistas de élite en la previa de una competencia tan importante.

No es la primera vez que lo agarran consumiendo ese vape, esto no solo es una actitud antideportiva, sino que puede poner en riesgo su rendimiento dentro de la cancha y los argentinos están enojados.