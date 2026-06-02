En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
A días del Mundial

Preocupación por Rodrigo De Paul: el video viral que encendió la polémica

Repudio, enojo y preocupación: Las imágenes que nadie esperaba ver de De Paul antes del Mundial. Miralo.

Banner Seguinos en google DESK
Preocupación por Rodrigo De Paul: el video viral que encendió la polémica

A días del inicio del Mundial 2026, Rodrigo De Paul quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que se viralizaran imágenes suyas durante el recital de Tini Stoessel en Perú.

Leé también Está en Netflix, apenas tiene 8 episodios y es la serie corta más popular del 2026
Está en Netflix, apenas tiene 8 episodios y es la serie corta más popular del 2026. (Foto: Archivo)

El mediocampista de la Selección Argentina fue captado en uno de los sectores VIP del estadio de Lima mientras acompañaba a su pareja. Sin embargo, un detalle desató una verdadera tormenta en las redes sociales: las cámaras lo mostraron utilizando un cigarrillo electrónico en pleno evento, un vape.

image

Las imágenes recorrieron rápidamente internet y provocaron una catarata de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron la actitud del futbolista por producirse en la recta final de la preparación para la Copa del Mundo, mientras otros minimizaron la situación.

En el video se observa a De Paul sosteniendo un vaso térmico mientras aparentemente intenta ocultar el dispositivo al notar que estaba siendo grabado. Con una gorra puesta pese a tratarse de un evento nocturno, el campeón del mundo quedó expuesto en una secuencia que no tardó en hacerse viral.

image

La polémica creció aún más porque se trata de uno de los jugadores más importantes del esquema de Lionel Scaloni, pieza clave en el mediocampo argentino y uno de los referentes del grupo campeón del mundo.

Por el momento no existe ninguna información oficial sobre posibles sanciones ni pronunciamientos de la Selección Argentina respecto de las imágenes difundidas. Sin embargo, el episodio abrió un intenso debate entre hinchas y especialistas sobre la responsabilidad de los deportistas de élite en la previa de una competencia tan importante.

No es la primera vez que lo agarran consumiendo ese vape, esto no solo es una actitud antideportiva, sino que puede poner en riesgo su rendimiento dentro de la cancha y los argentinos están enojados.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Palmeritas caseras: la receta fácil para hacerlas crocantes con hojaldre y solo dos ingredientes
Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película y es el romance que enamora a todos
Conmoción a días del Mundial: murió un futbolista de 33 años tras una brutal tragedia vial

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar