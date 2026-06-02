Las contundentes declaraciones de Tini Stoessel por los crímenes de Agostina Vega y Dulce Candia: "Ninguna está..."

La artista exigió Justicia por el crimen de Agostina y Dulce y remarcó una frase que tuvo mucho impacto entre sus millones de seguidores: “Ninguna está a salvo”, alertó.

“Justicia por Agostina y por Dulce. Vivir con miedo, vivir sabiendo que esto no para", comenzó su mensaje la catante. Y remarcó: "Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad”.

“¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir leyendo esas noticias? ¿Hasta cuándo va a ser moneda corriente? ¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?”, continuó Tini Stoessel conmovida por los dos casos.

Y cerró con un firme pedido por las mujeres: “Justicia por todas”.

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El fuerte mensaje de Ángela Torres tras el crimen de Agostina Vega

Ángela Torres expresó su profunda tristeza y preocupación por el asesinato de Agostina Vega en Córdoba y compartió un extenso posteo desde su cuenta en Instagram.

“Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. a pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar. No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios", comenzó la cantante.

"No alcanza con indignarnos por unos días. La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que le dan a sus hijos”, siguió su crudo análisis.

Y remarcó con suma preocupación: “Por eso la lucha no puede ser solamente de las mujeres. Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En cuestionar conductas que durante años parecieron normales. En hablar con amigos, con hijos, con hermanos"

"En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso. ninguna persona debería crecer con miedo. ninguna familia debería atravesar un dolor así”, concluyó la cantante.