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La inesperada determinación que tomó Lionel Scaloni que afecta a la Selección Argentina

Fiel a su estilo de estar atento a cada detalle y no dejar nada librado al azar, el director técnico de la Selección Argentina modificó la planificación de los trabajos en el campamento base. Los detalles.

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La inesperada determinación que tomó Lionel Scaloni que afecta a la Selección Argentina

El camino hacia la defensa de la corona ecuménica exige una precisión milimétrica que va mucho más allá de la pizarra táctica. Todos los detalles cuentan, mucho más cuando el marco es ni más ni menos que el máximo escenario del fútbol: un Mundial. Por eso, fiel a su estilo de estar atento a todo y no dejar nada librado al azar —incluso por fuera de lo futbolístico—, Lionel Scaloni tomó una de las primeras decisiones en la estadía de la Selección Argentina en Estados Unidos: los entrenamientos serán por la tarde, al menos por ahora, para mitigar el incesante calor de Kansas.

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Ya con los 26 convocados a disposición, sumado a los siete futbolistas adicionales que completan la delegación pensando en los amistosos con Honduras e Islandia previos a la Copa del Mundo, el plantel pondrá primera a los trabajos dentro del Compass Minerals National Performance Center en el turno vespertino. Esta alteración en la rutina busca proteger el desgaste de los jugadores tras las extenuantes temporadas que arrastran en sus respectivos clubes.

Por qué la Selección Argentina cambió su horario de entrenamiento en Kansas

La modificación de la agenda no responde a un capricho, sino a una necesidad física expuesta por los propios miembros del grupo de trabajo del DT santafesino. La razón la develó Roberto Ayala, pieza clave del cuerpo técnico de Scaloni, en diálogo con el sitio oficial de la FIFA: "De a poquito nos iremos aclimatando los primeros días. Los entrenamientos serán por la tarde, cosa de que baje un poco la temperatura".

Para poner en contexto la situación geográfica, la temperatura máxima en la ciudad, que en las últimas horas sufrió fuertes tormentas y los ecos de un tornado en zonas aledañas de los Estados Unidos, ronda los 30 grados promedio. En ese sentido, para que el impacto inmediato luego de un largo viaje y que la adaptación sea más amena, los jugadores practicarán en el complejo en un horario más cercano al atardecer para mitigar los efectos del calor, evitando la franja horaria del mediodía donde el sol golpea con mayor intensidad.

Cuál es la estrategia de Scaloni para afrontar la exigencia física del Mundial 2026

En el seno de la delegación campeona del mundo tienen muy en claro que los laureles obtenidos en el pasado no influirán a la hora de salir a la cancha en este nuevo formato de competencia, el cual demandará una resistencia superior por la cantidad de partidos programados.

"No nos podemos quedar con lo hecho, el fútbol es lo que viene. Son los futbolistas los que transmiten eso. Esperemos estar a la altura, el juego no cambiará mucho pero será un torneo más largo, con un partido más; el que esté en la parte física bien va a tener más chances", completó Ayala, redoblando la apuesta por la defensa del título y enfatizando en el factor climático nuevamente como una de las variables clave a sortear durante el Mundial.

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