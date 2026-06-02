La inesperada determinación que tomó Lionel Scaloni que afecta a la Selección Argentina

Para poner en contexto la situación geográfica, la temperatura máxima en la ciudad, que en las últimas horas sufrió fuertes tormentas y los ecos de un tornado en zonas aledañas de los Estados Unidos, ronda los 30 grados promedio. En ese sentido, para que el impacto inmediato luego de un largo viaje y que la adaptación sea más amena, los jugadores practicarán en el complejo en un horario más cercano al atardecer para mitigar los efectos del calor, evitando la franja horaria del mediodía donde el sol golpea con mayor intensidad.

Cuál es la estrategia de Scaloni para afrontar la exigencia física del Mundial 2026

En el seno de la delegación campeona del mundo tienen muy en claro que los laureles obtenidos en el pasado no influirán a la hora de salir a la cancha en este nuevo formato de competencia, el cual demandará una resistencia superior por la cantidad de partidos programados.

"No nos podemos quedar con lo hecho, el fútbol es lo que viene. Son los futbolistas los que transmiten eso. Esperemos estar a la altura, el juego no cambiará mucho pero será un torneo más largo, con un partido más; el que esté en la parte física bien va a tener más chances", completó Ayala, redoblando la apuesta por la defensa del título y enfatizando en el factor climático nuevamente como una de las variables clave a sortear durante el Mundial.