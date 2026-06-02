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Palmeritas caseras: la receta fácil para hacerlas crocantes con hojaldre y solo dos ingredientes

Las palmeritas caseras son una de las opciones más simples y rendidoras de la pastelería con hojaldre. Con apenas dos ingredientes y un procedimiento rápido, se puede lograr un resultado dorado, crocante y con el característico sabor a caramelo, ideal para una merienda casera o para acompañar el café o el mate.

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Las palmeritas caseras son una de las opciones más simples y rendidoras de la pastelería con hojaldre.

Las palmeritas caseras son una de las opciones más simples y rendidoras de la pastelería con hojaldre.

Las palmeritas son uno de los clásicos de la panadería que también pueden prepararse en casa de manera sencilla. Con masa de hojaldre y azúcar es posible obtener una versión dorada, liviana y con un marcado sabor a caramelo, ideal para acompañar el mate, el café o la merienda.

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Ingredientes

  • 1 paquete de masa de tarta de hojaldre
  • 100 gramos de azúcar

Cómo hacer palmeritas caseras paso a paso

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El cocinero Edgardo Ríos, popularmente conocido como "Mambrunense", comparte la siguiente receta en el canal de YouTube.

Preparar la masa: colocar un disco de masa sobre el otro y unirlos suavemente. Luego, estirar con un palo de amasar hasta formar un cuadrado.

Es importante no ejercer demasiada presión para que las capas del hojaldre mantengan su estructura y se desarrollen correctamente durante la cocción.

Agregar el azúcar: distribuir los 100 gramos de azúcar de manera uniforme sobre toda la superficie.

Formar las palmeritas: realizar dos pliegues desde cada extremo hacia el centro. Agregar una pequeña cantidad de azúcar en la parte central y superponer un lado sobre el otro para formar el rollo característico.

Cortar y acomodar: emparejar los extremos de la masa y cortar rodajas de aproximadamente un centímetro de ancho.

Colocarlas sobre una placa cubierta con papel manteca o una plancha de silicona, dejando espacio entre cada pieza.

Hornear: espolvorear un poco más de azúcar por encima y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 15 minutos, hasta que estén doradas.

Consejos para que salgan perfectas

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No aplastar demasiado la masa: el hojaldre necesita conservar sus capas para lograr volumen y una textura liviana.

Respetar los pliegues: la forma característica se obtiene realizando dos dobleces desde cada extremo antes de cerrar el rollo.

Agregar azúcar antes del cierre: ayuda a unir la masa y favorece la caramelización durante la cocción.

Desmoldar en caliente: si la placa no tiene papel manteca, conviene retirar las palmeritas apenas salen del horno para evitar que el caramelo se adhiera a la superficie.

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