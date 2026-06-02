ANSES lanzó un nuevo beneficio para los jubilados y llega un nuevo bono extraordinario

Entre los grupos incluidos figuran los jubilados y pensionados del régimen general, quienes volverán a recibir este complemento económico durante el mes de junio.

Asimismo, también serán beneficiarios los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a personas mayores que no cuentan con los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria.

La lista de alcanzados por la medida también contempla a quienes cobran pensiones no contributivas, incluyendo aquellas otorgadas por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. Además, otros beneficios asistenciales contemplados por la legislación vigente podrán acceder al refuerzo extraordinario.

Desde el organismo previsional remarcaron que para percibir el bono será indispensable que la prestación se encuentre activa y vigente al momento de realizarse la liquidación correspondiente al período de junio de 2026.

Cómo se determinará el monto a cobrar

Uno de los puntos centrales de la medida tiene que ver con la forma en que se distribuirá el beneficio. El Gobierno dispuso que el monto máximo del bono sea de $70.000, aunque no todos los beneficiarios percibirán exactamente la misma cifra.

Aquellas personas que cobren un haber equivalente o inferior a la jubilación mínima recibirán el refuerzo completo. De esta manera, los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional serán los principales destinatarios del beneficio en su máxima expresión.

Por otra parte, quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo también podrán acceder al bono, aunque de manera proporcional. En esos casos, el monto se reducirá gradualmente de acuerdo con el nivel de ingresos previsionales que perciba cada beneficiario.

La intención del esquema es que, mediante la suma del haber mensual y el bono extraordinario, los beneficiarios alcancen un determinado umbral de ingresos fijado por el Poder Ejecutivo.

Este mecanismo ya fue utilizado en oportunidades anteriores y permite focalizar los recursos en quienes presentan una situación económica más delicada dentro del universo previsional.

Un bono que se cobrará sin descuentos ni retenciones

Otro aspecto destacado de la medida es la naturaleza jurídica del beneficio. El decreto establece que el bono tendrá carácter extraordinario y no remunerativo, una definición que implica consecuencias concretas para quienes lo reciben.

En primer lugar, el monto no estará sujeto a descuentos, retenciones ni aportes de ningún tipo. Esto significa que el dinero llegará íntegramente a los beneficiarios, sin reducciones derivadas de conceptos previsionales o tributarios.

Además, el refuerzo tampoco será considerado para el cálculo de otras prestaciones, adicionales o beneficios futuros. En otras palabras, se trata de una ayuda económica excepcional que se abona por única vez en el período correspondiente, sin modificar la estructura habitual de los haberes.

La normativa también contempla situaciones particulares, como el caso de las pensiones compartidas entre varios copartícipes. En esos escenarios, se considerará a todos los beneficiarios como una única unidad a los efectos de determinar el derecho al cobro del bono y el monto que corresponda percibir.

La situación económica detrás de la medida

La continuidad del bono responde a una preocupación que viene manifestándose desde hace tiempo en distintos sectores vinculados a la seguridad social: el impacto que la inflación y el aumento de los costos cotidianos tienen sobre los ingresos de los jubilados.

Los adultos mayores suelen destinar una parte significativa de sus haberes a gastos relacionados con la salud, incluyendo medicamentos, tratamientos médicos y consultas especializadas. A ello se suman los incrementos en servicios públicos, transporte y productos básicos de consumo.

En ese contexto, el Gobierno justificó la decisión de mantener el refuerzo extraordinario señalando la necesidad de proteger el poder adquisitivo de quienes cuentan con menores recursos dentro del sistema previsional.

Los fundamentos del decreto remarcan que la asistencia busca contribuir al sostenimiento de los ingresos de los sectores más vulnerables y evitar que la pérdida de capacidad de compra afecte aún más sus condiciones de vida.

El impacto para millones de jubilados y pensionados

La implementación de este bono tendrá alcance nacional y beneficiará a millones de personas distribuidas en todas las provincias argentinas.

Para muchos jubilados y pensionados, estos refuerzos representan una ayuda significativa al momento de afrontar gastos extraordinarios o compensar el aumento de precios registrado en distintos rubros.

Especialistas en materia previsional señalan que este tipo de medidas se ha convertido en una herramienta habitual para complementar los ingresos de quienes perciben haberes mínimos, especialmente en períodos donde la evolución de los precios supera la capacidad de actualización de las prestaciones.

Aunque el bono no modifica de manera permanente el monto de las jubilaciones y pensiones, sí genera un alivio temporal que permite mejorar los ingresos disponibles durante el mes en que se liquida.

ANSES tendrá a cargo la implementación

Como ocurre con el resto de las prestaciones previsionales, la responsabilidad de llevar adelante la liquidación y el pago del beneficio recaerá sobre ANSES.

El organismo fue facultado para dictar las disposiciones complementarias que resulten necesarias para garantizar la correcta aplicación de la medida y resolver eventuales cuestiones operativas vinculadas con la acreditación de los fondos.

Asimismo, el Poder Ejecutivo autorizó las adecuaciones presupuestarias correspondientes para asegurar la disponibilidad de recursos destinados al financiamiento del bono.

Desde el organismo previsional se espera que el proceso se desarrolle bajo la misma modalidad utilizada en anteriores oportunidades, incorporando el refuerzo directamente en la liquidación mensual de cada beneficiario alcanzado.

Cuándo se cobrará el bono extraordinario de junio

El pago se realizará junto con los haberes correspondientes a junio de 2026, respetando el cronograma habitual que ANSES publica cada mes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

De esta manera, los jubilados y pensionados no deberán efectuar trámites adicionales ni realizar gestiones especiales para acceder al beneficio. La acreditación se efectuará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde perciben sus prestaciones mensuales.

Los titulares de la PUAM y de las distintas pensiones no contributivas también recibirán el bono siguiendo las fechas establecidas en el calendario oficial de pagos.

La incorporación automática del refuerzo busca agilizar el proceso y garantizar que los fondos lleguen en tiempo y forma a todos los beneficiarios alcanzados por la medida.