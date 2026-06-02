La nueva vida de Daniela Christiansson en Buenos Aires: la foto con Maxi López que llamó la atención.

Los comentarios se multiplicaron debajo de la publicación y varios hicieron referencia al aspecto del exjugador. “Maxi estás hermoso, me gusta tu cambio”, escribió una usuaria al notar lo que describió como un brillo especial en él. Otros seguidores coincidieron con esa percepción y destacaron la imagen de armonía que transmite la familia en esta nueva etapa.

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La llegada definitiva de Daniela al país representa un paso importante para el grupo familiar. En los últimos tiempos, Maxi tuvo que pasar más tiempo en la Argentina debido a distintas oportunidades laborales que surgieron en el ámbito local, por lo que la decisión de radicarse en Buenos Aires permite que todos puedan compartir una rutina más estable y cercana.

Entre los numerosos mensajes que recibió la publicación también se destacaron expresiones de cariño y buenos deseos. “Se lo ve muy feliz a Maxi con la llegada de Dani, bendiciones para la familia”, escribió una seguidora. A ese comentario se sumaron otros como “Hermosas fotos”, “Sean siempre felices”, “Bienvenida a la Argentina”, “Maxi estás re dulce” y “Qué bueno que estén tan felices”. De esta manera, la pareja recibió una gran cantidad de muestras de apoyo en medio de este nuevo capítulo de sus vidas.

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¿Qué sorpresa preparó Maxi López para agasajar a su pareja, Daniela Christiansson?

La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina junto a sus hijos, Elle y Lando, marcó el inicio de una nueva etapa para la familia que formó con Maxi López. Desde hacía tiempo, el exfutbolista tenía previsto este reencuentro definitivo en el país, con el objetivo de compartir más tiempo con todos sus hijos y consolidar una dinámica familiar más cercana en el día a día.

Semanas antes de la mudanza, Maxi había adelantado que su esposa y los pequeños viajarían a Buenos Aires para instalarse durante una larga temporada. La decisión no solo representaba un cambio de residencia para Daniela y los niños, sino también la posibilidad de fortalecer los vínculos familiares y fomentar una convivencia más frecuente entre todos los hermanos.

Apenas aterrizó en la Argentina, la modelo sueca comenzó a compartir algunos momentos de su llegada a través de las redes sociales. Entre las primeras imágenes que publicó se destacó el cálido recibimiento que le preparó el exdelantero. En una de las fotografías, acompañada por la ubicación “Buenos Aires, Argentina”, se pudo ver una escena muy representativa de las costumbres locales: un mate acompañado por facturas esperándola en su nuevo hogar.

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La influencer también mostró otros detalles de su adaptación al país. Entre las postales que compartió apareció una imagen disfrutando de un clásico sándwich de miga de jamón y queso, una de las comidas más tradicionales de la gastronomía argentina. Los seguidores de la pareja celebraron estas publicaciones y destacaron el entusiasmo con el que Daniela parece estar viviendo esta nueva experiencia.

Según informó la periodista Naiara Vecchio, el pasado 20 de mayo la familia se instaló en Nordelta, en una propiedad adquirida por Maxi López con la intención de mantenerse cerca de sus hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto. La elección de ese lugar responde al deseo del exjugador de fortalecer aún más la relación cotidiana con ellos y estar presente en sus actividades diarias.

El propio Maxi compartió su felicidad por este nuevo presente familiar en sus redes sociales. Junto a un video en el que se observa a sus hijos mayores jugando en el jardín con la pequeña Elle, escribió: "Finalmente, todos juntos". La frase resume el significado especial que tiene esta mudanza para el exfutbolista, quien ve cumplido el deseo de reunir a todos sus hijos en un mismo entorno y disfrutar de una convivencia más cercana junto a cada uno de ellos.