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Salieron a la luz estremecedores audios contra La Maciel de Gran Hermano: "Le disparó una o dos veces"

La Maciel sigue en el ojo de la tormenta por las denuncias que recibió por presunta explotación sexual y, ahora, apareció un audio estremecedor en su contra que complica cada vez más su situación judicial.

23 abr 2026, 16:55
La Maciel (1) (1)
La Maciel (1) (1)

La salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) de La Maciel no fue un hecho aislado ni meramente televisivo: estuvo atravesada por una serie de denuncias en su contra por presunta explotación sexual y episodios de violencia. Al momento de su desvinculación del reality, se hablaba de al menos 18 presentaciones judiciales, lo que encendió las alarmas tanto dentro como fuera del programa.

Con el correr de los días, algunas de las denunciantes decidieron romper el silencio y dar su testimonio públicamente. En sus relatos, coincidieron en describir situaciones de extrema vulnerabilidad, manipulación y maltrato, señalando que atravesaron verdaderos episodios de sufrimiento que, en varios casos, definieron como un “calvario”.

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Ahora apareció un audio que podría complicar aún más la situación de La Maciel. El material fue difundido en el programa DDM (América TV), donde la producción decidió distorsionar la voz de la denunciante para resguardar su identidad.

Franco Torchia introdujo el tema, ya que fue quien accedió a la información y lo expuso al aire: "Se habla de un ataque que habría protagonizado y liderado. Habría atacado con un arma y disparado a otra mujer trans e incluso habría incendiado la casa de otra. No habrían cumplido con el pago de la 'parada' y, por esto, habrían recibido estos ataques".

Además, mencionó el temor que existe puertas adentro por un accionar de Jessica: “Están evaluando sumarse al expediente. Estas últimas tres jornadas son de pánico para las denunciantes; están con un miedo atroz porque saben de lo que se trata esto, habitan el territorio y aseguran haber sido víctimas de golpes e intentos de venganza. Es delicada la situación. Hay mucho miedo".

"Todas piden reserva de identidad y protección total, porque ninguna la escuchaba. La presencia de Maciel en Gran Hermano facilitó que esto empiece a desbloquearse”, sostuvo.

Captura de pantalla (2874)

Qué dice el audio contra La Maciel de Gran Hermano

En ese registro se mencionan episodios de extrema gravedad: por un lado, un supuesto hecho en el que se habrían producido disparos, y por otro, una situación que habría derivado en un incendio intencional. Según lo expuesto al aire, ambos hechos formarían parte del mismo contexto de violencia denunciado previamente.

En ese sentido, se escucha: “El viernes vamos a ir a conocer a una chica que, supuestamente, Flor nos va a presentar. Ella me va a llevar a verla, porque habría recibido uno o dos disparos por parte de La Maciel ”.

Más adelante, el audio continúa con otra referencia a un hecho similar. “Si tengo suerte, también voy a conocer a otra mujer a la que le habrían incendiado la casa. Quiero ver si ellas están dispuestas a declarar y a formar parte de la denuncia, porque si no, esto va a terminar en lo mismo”, se afirma en el material que ahora forma parte de la causa y que suma nuevas aristas a la investigación.

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