Salieron a la luz estremecedores audios contra La Maciel de Gran Hermano: "Le disparó una o dos veces"

Además, mencionó el temor que existe puertas adentro por un accionar de Jessica: “Están evaluando sumarse al expediente. Estas últimas tres jornadas son de pánico para las denunciantes; están con un miedo atroz porque saben de lo que se trata esto, habitan el territorio y aseguran haber sido víctimas de golpes e intentos de venganza. Es delicada la situación. Hay mucho miedo".

"Todas piden reserva de identidad y protección total, porque ninguna la escuchaba. La presencia de Maciel en Gran Hermano facilitó que esto empiece a desbloquearse”, sostuvo.

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Qué dice el audio contra La Maciel de Gran Hermano

En ese registro se mencionan episodios de extrema gravedad: por un lado, un supuesto hecho en el que se habrían producido disparos, y por otro, una situación que habría derivado en un incendio intencional. Según lo expuesto al aire, ambos hechos formarían parte del mismo contexto de violencia denunciado previamente.

En ese sentido, se escucha: “El viernes vamos a ir a conocer a una chica que, supuestamente, Flor nos va a presentar. Ella me va a llevar a verla, porque habría recibido uno o dos disparos por parte de La Maciel ”.

Más adelante, el audio continúa con otra referencia a un hecho similar. “Si tengo suerte, también voy a conocer a otra mujer a la que le habrían incendiado la casa. Quiero ver si ellas están dispuestas a declarar y a formar parte de la denuncia, porque si no, esto va a terminar en lo mismo”, se afirma en el material que ahora forma parte de la causa y que suma nuevas aristas a la investigación.