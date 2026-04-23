La fiscalía pidió que se archive la denuncia contra la esposa de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York.

la-foto-de-adorni-y-su-esposa-en-nueva-york-foto-x-fmjai-YWKFRKUPJJDBFCW7SEBUE7JE4Q (2) La foto de Adorni y su esposa en Nueva York. (Foto: X fmjai)

El dictamen también descarta la posible violación del artículo 260 del Código Penal, vinculado a la administración fraudulenta de fondos públicos, así como otras figuras penales relacionadas. “No se advierte la concurrencia de los extremos tipificados”, concluyó Mangano tras analizar la información aportada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la Jefatura de Gabinete.

La polémica que desató el viaje

La denuncia surgió luego de que se hiciera público que Angeletti viajó junto a la comitiva oficial a Nueva York en el marco de la “Argentina Week”. En ese momento, Adorni justificó la decisión con una frase que generó repercusión: dijo que iba a “deslomarse” en Estados Unidos y que necesitaba estar con su “compañera de vida”.

La defensa del Gobierno

Ante la polémica, desde el Ejecutivo aseguraron que el viaje no implicó gasto público adicional. Según explicó el jefe de Gabinete, los costos personales de Angeletti, incluidos pasajes y viáticos, fueron cubiertos por ella misma.

“No le sacamos un peso al Estado”, remarcó el funcionario al defender la decisión.

HATOFYAPTJBZDAS5ECZNMZFGDY (1) La fiscal federal Alejandra Mángano pidió archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial a EEUU.

Qué puede pasar ahora

La causa, radicada en Comodoro Py, quedó en manos de Rafecas, quien delegó la investigación en la fiscal Mangano. Tras su dictamen, el juez deberá resolver si archiva definitivamente el expediente o si ordena nuevas medidas.

El caso, que generó fuerte repercusión política, entra así en una etapa decisiva con un planteo claro del Ministerio Público: no hubo delito en el viaje cuestionado.