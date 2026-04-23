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La fiscalía pidió que se archive la denuncia contra la esposa de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York

Bettina Angeletti había sido incluida en la causa cuando se conoció que abordó en el ARG-01 junto a la comitiva que acompañó a Javier Milei a Estados Unidos para la Argentina Week.

La fiscalía pidió que se archive la denuncia contra la esposa de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York.

La fiscalía pidió que se archive la denuncia contra la esposa de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York.

La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó archivar la denuncia contra Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, por su viaje en el avión presidencial a Nueva York, al considerar que no hubo delito ni perjuicio económico para el Estado. Ahora, el juez Daniel Rafecas deberá definir si cierra la causa o continúa con la investigación.

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El caso se originó tras conocerse que la pareja de Manuel Adorni integró la comitiva oficial que acompañó al presidente en una actividad internacional, lo que generó cuestionamientos políticos y denuncias por presunto uso indebido de recursos públicos.

En su resolución, Mangano sostuvo que la inclusión de Angeletti en el vuelo oficial fue una decisión válida dentro de las facultades del Poder Ejecutivo. Argumentó que el avión presidencial Boeing 757-200 cuenta con 39 plazas y que había más de 10 asientos libres en cada tramo del viaje.

Según la fiscal, esto demuestra que no existió un uso irregular de recursos ni un gasto adicional para el Estado, por lo que no se configuran delitos como malversación de fondos. Además, subrayó que no hubo erogaciones extraordinarias, ya que los costos del viaje no se vieron alterados por la presencia de la esposa del funcionario.

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La foto de Adorni y su esposa en Nueva York. (Foto: X fmjai)

La foto de Adorni y su esposa en Nueva York. (Foto: X fmjai)

El dictamen también descarta la posible violación del artículo 260 del Código Penal, vinculado a la administración fraudulenta de fondos públicos, así como otras figuras penales relacionadas. “No se advierte la concurrencia de los extremos tipificados”, concluyó Mangano tras analizar la información aportada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la Jefatura de Gabinete.

La polémica que desató el viaje

La denuncia surgió luego de que se hiciera público que Angeletti viajó junto a la comitiva oficial a Nueva York en el marco de la “Argentina Week”. En ese momento, Adorni justificó la decisión con una frase que generó repercusión: dijo que iba a “deslomarse” en Estados Unidos y que necesitaba estar con su “compañera de vida”.

La defensa del Gobierno

Ante la polémica, desde el Ejecutivo aseguraron que el viaje no implicó gasto público adicional. Según explicó el jefe de Gabinete, los costos personales de Angeletti, incluidos pasajes y viáticos, fueron cubiertos por ella misma.

No le sacamos un peso al Estado”, remarcó el funcionario al defender la decisión.

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La fiscal federal Alejandra M&aacute;ngano pidi&oacute; archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avi&oacute;n presidencial a EEUU.&nbsp;

La fiscal federal Alejandra Mángano pidió archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en el avión presidencial a EEUU.

Qué puede pasar ahora

La causa, radicada en Comodoro Py, quedó en manos de Rafecas, quien delegó la investigación en la fiscal Mangano. Tras su dictamen, el juez deberá resolver si archiva definitivamente el expediente o si ordena nuevas medidas.

El caso, que generó fuerte repercusión política, entra así en una etapa decisiva con un planteo claro del Ministerio Público: no hubo delito en el viaje cuestionado.

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