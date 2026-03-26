Prime Video revela el tráiler de la esperada serie La casa de los espíritus con Dolores Fonzi
La primera adaptación en español de la icónica novela de Isabel Allende se estrena en Prime Video. Mirá el tráiler oficial de la serie La casa de los espíritus.
Revelaron el tráiler de la esperada serie La casa de los espíritus con Dolores Fonzi. (Foto: Gentileza Prime Video)
Prime Video confirmó uno de los lanzamientos más esperados del año: La casa de los espíritus, la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende. El estreno ya tiene fecha definida: el 29 de abril de 2026. Ese día llegarán los tres primeros episodios, mientras que el resto se irá liberando semanalmente hasta el gran final programado para el 13 de mayo.
El anuncio vino acompañado del tráiler oficial, que dejó ver el tono íntimo, político y mágico que marcará esta producción. La apuesta es clara: transformar una de las novelas más influyentes de la literatura latinoamericana en un fenómeno global de streaming.
De qué trata La casa de los espíritus en Prime Video
La serie propone un viaje narrativo que abarca más de cinco décadas. En el centro de la historia aparece la familia Trueba, marcada por el poder, los conflictos sociales y las emociones profundas que atraviesan distintas épocas.
El relato sigue especialmente a tres mujeres: Clara, Blanca y Alba. Cada una representa una generación distinta, pero también una mirada particular sobre el amor, la memoria y la resistencia. La trama se desarrolla en un país sudamericano conservador, donde la lucha de clases y la tensión política forman parte del día a día.
La adaptación respeta el espíritu original de la novela, considerada una obra fundamental del realismo mágico. Elementos sobrenaturales conviven con hechos históricos, creando una narrativa que mezcla lo íntimo con lo colectivo.
Un elenco internacional que potencia la historia
La Casa de los Espíritus está protagonizada porAlfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi( Belén) interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.
Detrás de la serie hay nombres de peso en la industria audiovisual. La producción está a cargo de FilmNation Entertainment, reconocida por su participación en proyectos galardonados con premios Oscar como Anora y Cónclave.
Además, cuenta con el respaldo de Fábula, responsable de éxitos como Una mujer fantástica y La memoria eterna, ambas producciones aclamadas internacionalmente.
Cuándo se estrena La casa de los espíritus en Prime Video
La serie se estrena el 29 de abril con tres episodios, seguidos de nuevos episodios semanales hasta el gran final el 13 de mayo, en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.
Por qué La casa de los espíritus puede marcar tendencia
El estreno de La casa de los espíritus no es solo un lanzamiento más dentro del catálogo de Prime Video. Representa una apuesta por contenidos latinoamericanos de gran escala, con narrativa profunda y proyección global.
En un contexto donde el streaming busca constantemente nuevas historias que conecten con audiencias diversas, esta producción aparece como una de las más ambiciosas del año.
Todo indica que, a partir del 29 de abril, la conversación girará en torno a esta adaptación. Y muchos se preguntarán si estará a la altura de la obra original.
Trailer oficial de La Casa de los Espíritus en Prime Video