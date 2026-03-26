Prime Video revela el tráiler de la esperada serie La casa de los espíritus con Dolores Fonzi

La adaptación respeta el espíritu original de la novela, considerada una obra fundamental del realismo mágico. Elementos sobrenaturales conviven con hechos históricos, creando una narrativa que mezcla lo íntimo con lo colectivo.

Un elenco internacional que potencia la historia

La Casa de los Espíritus está protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi( Belén) interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

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El reparto también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La Contadora de Películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 Noches con mi Ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como Tío Marcos, Pablo Macaya (En su lugar) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

Producción de alto nivel con sello ganador

Detrás de la serie hay nombres de peso en la industria audiovisual. La producción está a cargo de FilmNation Entertainment, reconocida por su participación en proyectos galardonados con premios Oscar como Anora y Cónclave.

Además, cuenta con el respaldo de Fábula, responsable de éxitos como Una mujer fantástica y La memoria eterna, ambas producciones aclamadas internacionalmente.

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Isabel Allende, Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas junto a los showrunners Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro), Fernanda Urrejola (Cry Macho), y Andrés Wood (Noticia de un secuestro).

Cuándo se estrena La casa de los espíritus en Prime Video

La serie se estrena el 29 de abril con tres episodios, seguidos de nuevos episodios semanales hasta el gran final el 13 de mayo, en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Por qué La casa de los espíritus puede marcar tendencia

El estreno de La casa de los espíritus no es solo un lanzamiento más dentro del catálogo de Prime Video. Representa una apuesta por contenidos latinoamericanos de gran escala, con narrativa profunda y proyección global.

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En un contexto donde el streaming busca constantemente nuevas historias que conecten con audiencias diversas, esta producción aparece como una de las más ambiciosas del año.

Todo indica que, a partir del 29 de abril, la conversación girará en torno a esta adaptación. Y muchos se preguntarán si estará a la altura de la obra original.

Trailer oficial de La Casa de los Espíritus en Prime Video