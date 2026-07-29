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Javier Milei confirmó el monto de la jubilación para AGOSTO 2026: ¿Hay bono?

El Gobierno oficializó las nuevas escalas para la jubilación mínima tras el dato de inflación del 1,9%. Con la suma unificada del haber ajustado, ningún jubilado percibirá menos de $489.817 netos en su cuenta.

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Javier Milei confirmó el monto de la jubilación para AGOSTO 2026: ¿Hay bono?. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Javier Milei confirmó el monto de la jubilación para AGOSTO 2026: ¿Hay bono?. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El presidente Javier Milei ratificó el esquema de haberes que regirá para el sistema previsional durante el próximo ciclo. Tras conocerse que el índice de precios al consumidor del INDEC para el mes de junio marcó un 1,9%, el Estado aplicará ese mismo porcentaje de indexación sobre todas las prestaciones jubilatorias del país.

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La resolución del Ministerio de Economía fija los importes exactos que percibirán los adultos mayores según su tramo de aportes. Los jubilados en agosto recibirán el ajuste de manera directa en sus cuentas habituales, garantizando que el bono extraordinario de contención se abone en la misma fecha de cobro asignada por documento.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en agosto entre haber y bono?

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Javier Milei confirmó el monto de la jubilación para AGOSTO 2026: ¿Hay bono?

El haber básico regular del jubilado de la mínima se ubicará en $419.817,12 gracias al ajuste mensual del 1,9% por movilidad. A este importe de base se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que determina un ingreso final consolidado en mano de $489.817,12 netos de bolsillo.

Este adicional no remunerativo se acredita de oficio junto a la liquidación corriente en el recibo de sueldo. De esta forma, el Gobierno fija el ingreso mínimo de la clase pasiva sin requerir gestiones o trámites de convalidación presencial en las oficinas públicas.

¿Cómo se aplica el bono proporcional para quienes ganan más de la mínima?

Los jubilados que perciben ingresos mensuales por encima del haber básico pero que no alcanzan el techo de los $489.817,12 reciben una compensación proporcional. En estos casos, el sistema liquida un extra variable calculado para completar de manera exacta dicho tope de ingresos.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber base actualizado de $440.000, el Estado le transferirá un bono reducido de $49.817,12 para equiparar el piso garantizado en mano de $489.817,12. Quienes superen ese umbral unificado cobran únicamente su haber indexado sin bono.

¿A cuánto asciende la jubilación máxima que paga el Estado?

El incremento mensual del 1,9% alcanza también al escalón más alto del padrón previsional. Con esta actualización ordenada por el Ejecutivo, el haber máximo para las jubilaciones ordinarias del sistema nacional se elevará a un tope bruto de $2.825.074,77 mensuales.

Este grupo de haberes superiores no accede al bono de $70.000, manteniendo la indexación directa según la inflación informada por el INDEC. Los desgloses correspondientes a los aportes obligatorios se aplican de manera automatizada sobre estos nuevos valores brutos.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación en bancos para los jubilados que perciben el haber mínimo y el bono se organizaron de la siguiente forma:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Jubilación mínima: El haber bruto en agosto será de $419.817,12, más un bono de $70.000, totalizando $489.817,12 netos.
  • Ajuste por inflación: Las jubilaciones se actualizarán un 1,9% mensual, garantizando un piso mínimo de ingresos para todos los beneficiarios.
  • Fechas de cobro: Los pagos de agosto 2026 para jubilados de la mínima se distribuirán entre el 10 y el 21, según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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