Javier Milei confirmó el pago extra de $56.901 para la AUH: cómo cobrarlo

¿Cómo saber si cobro el Plus de los Mil Días junto con la AUH?

La asignación de este plus monetario se otorga de manera automática mediante el cruce de las bases de datos del Estado nacional, por lo que no requiere ningún trámite o inscripción presencial. Los fondos se depositan directamente en la misma tarjeta de débito y caja de ahorro donde la titular percibe mensualmente la asignación regular.

En los casos donde el niño cumpla con la edad requerida pero el plus no se acredite, la madre puede ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social para revisar el apartado "Hijos y Familia". Desde allí se puede constatar que la vinculación del menor esté aprobada o subir una fotografía nítida de la partida de nacimiento para destrabar el cobro.

¿El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar?

El extra de $56.901 del Plan Mil Días es totalmente acumulable con los haberes de la AUH y con las partidas mensuales de la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, quedan excluidos de este plus los trabajadores registrados en relación de dependencia y los monotributistas del sistema SUAF tradicional, focalizando la asistencia estatal en los sectores sin ingresos formales.

Al unificarse todas las transferencias sociales en un mismo día de cobro, una madre con un bebé menor a 3 años recibirá de forma directa el haber neto de la AUH ($120.689,52), la Tarjeta Alimentar ($72.250) y el Complemento Leche ($56.901), alcanzando un pozo total de libre disponibilidad que refuerza el presupuesto familiar.

Fechas de cobro: días de pago del extra de la AUH en agosto de 2026

El monto del Complemento Leche se acreditará de forma paralela con el calendario general de la asignación por hijo: