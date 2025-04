Proeocupacion por Oky; el streamer hizo un vivo en un estado deplorable y encendió las alarmas

Incluso, lo llamaron varias personas de su entorno que atendió en vivo, como su ex pareja Sasha Ferro que no dudó en preguntarle por qué stremeaba a esas horas y lo mandó a descansar. Pero Oky no le hizo caso y todo fue tenso.

A medida que la situación escalaba, se sumaron llamados de amigos, menciones a su madre, e incluso una videollamada con un psiquiatra, lo que confirmó que el episodio no era menor. Luego, aparecieron en su casa otros stremers como Agucho que lo “rescataron”.

Al parecer, llegó acompañado de la policía. Oky mostró que había roto vidrios, que casi los pisa y confesó que se había inyectado algunas sustancias.

Distintos fragmentos de este video se volvieron virales y hay máxima preocupación por el joven y su estado de salud.