Puro corazón: un padre se tatuó la misma cicatriz que su hijo y la emotiva foto se volvió viral

En la foto, Martin -su papá- y Joey lucen las dos 'cicatrices' sin pudor: "No es fácil que un niño de seis años o cualquier otro se someta a este tipo de cirugía. Cuando Joey vio la cicatriz, él solo dijo ‘¿es aquí donde me cortaron para arreglar mi corazón?’. Le hemos dicho que debería ser algo de lo que no debería avergonzarse", dijo el papá del niño.

El Hospital Infantil de Leeds, en Inglaterra, donde fue operado Joey, promovió junto con los padres del pequeño el hashtag #ScarSelfie, en donde invitaban a los pacientes que habían sido operados a mostrar con orgullo sus cicatrices, como lo hicieron Martin y Joey Watts.

La emoción de la mamá de Joey

La madre del niño, Leanne, publicó un emotivo texto en la página web del Hospital: "Todos estos guerreros deben estar orgullosos de sus cicatrices y todo lo que logran en la vida. Tenemos otro niño pequeño llamado Harley con la misma condición que también se someterá a una cirugía en el futuro cercano, así que para nosotros esto es algo sorprendente para difundir la conciencia, y tal vez animar a algunas personas para ayudar a recaudar fondos para una causa tan fantástica".

Además, declaró a la agencia de noticias británica South West News Service que "No es fácil que un niño de seis años de edad o cualquier niño de cualquier edad se someta a ese tipo de cirugía. Tan es así, que la madre de Joey relató que su hijo notó rápidamente su cicatriz y dijo: "¿Es aquí donde me cortaron para arreglar mi corazón", y en parte eso fue una inspiración para su esposo Martin para tatuarse el pecho.