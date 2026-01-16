La escapada romántica de Rocío Robles y Adrián Suar a Carmelo: las imágenes más tiernas
Rocío Robles y Adrián Suar disfrutaron de una escapada a Carmelo, Uruguay: paisajes, bodegas y momentos íntimos.
16 ene 2026, 13:10
El verano también tiene sus rincones secretos, y Rocío Robles junto a Adrián Suar eligieron uno de ellos: Carmelo, Uruguay. La pareja decidió hacer una pausa en la rutina y disfrutar de unos días de descanso en un destino que combina naturaleza, calma y sofisticación.
Aunque Suar suele mantener un perfil bajo en redes sociales, fueron las publicaciones de la modelo las que revelaron la intimidad de las vacaciones de la pareja.
En su cuenta de Instagram, Rocío compartió con sus seguidores un álbum que refleja la esencia del lugar: paisajes verdes que parecen sacados de una postal.
Entre las fotos de paisajes, cenas, atardeceres y bodegas, una llamó especialmente la atención: la modelo posando frente al espejo con una bikini color crudo y un pareo de flecos, mientras en el fondo se distingue la figura de Suar.
Además, hay otra imagen que se destaca por encima del resto: Rocío sentada junto a Suar en un restaurante. Una foto que resume la esencia del viaje: compañía, relax y un vínculo que se muestra cada vez más sólido.
Quién sería la famosa señalada como tercera en discordia entre Araceli González y Adrián Suar
Tras la recordada separación de 1997, parecía difícil pensar que Araceli González y Adrián Suar pudieran atravesar un nuevo episodio tan intenso como aquel. Sin embargo, el paso del tiempo y la exposición mediática actual, sumada al impacto de las redes sociales, hicieron que viejas tensiones volvieran a instalarse en la conversación pública.
En medio de la ola de versiones y comentarios que circularon, Marcela Tauro sorprendió con una revelación en Infama (América TV). La periodista recordó un hecho ocurrido durante el casamiento de la pareja, un detalle que involucra al productor y que podría reabrir viejas heridas y traer nuevamente la relación al centro del debate.
“Yo cubrí el casamiento de ellos y fue rarísimo, porque había una invitada…que todos comentaban que estaba con él. Es una actriz seria que ahora está casada con otro. Es del estilo de Araceli. Lo que pasa que un poco antes ellos habían tenido unas peleas y separaciones”, destacó la periodista en primer momento.
Más adelante, Tauro agregó pistas sobre la identidad de la actriz, mencionando que su nombre comenzaría con la letra “A”. En redes sociales, rápidamente se instaló la versión de que podría tratarse de Andrea Pietra. “¿Empieza con A el nombre de la actriz?”, preguntó Karina Iavícoli. La respuesta de Tauro fue firme: “Sí”.