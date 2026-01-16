La escapada romántica de Rocío Robles y Adrián Suar a Carmelo: las imágenes más tiernas

Además, hay otra imagen que se destaca por encima del resto: Rocío sentada junto a Suar en un restaurante. Una foto que resume la esencia del viaje: compañía, relax y un vínculo que se muestra cada vez más sólido.

Quién sería la famosa señalada como tercera en discordia entre Araceli González y Adrián Suar

Tras la recordada separación de 1997, parecía difícil pensar que Araceli González y Adrián Suar pudieran atravesar un nuevo episodio tan intenso como aquel. Sin embargo, el paso del tiempo y la exposición mediática actual, sumada al impacto de las redes sociales, hicieron que viejas tensiones volvieran a instalarse en la conversación pública.

En medio de la ola de versiones y comentarios que circularon, Marcela Tauro sorprendió con una revelación en Infama (América TV). La periodista recordó un hecho ocurrido durante el casamiento de la pareja, un detalle que involucra al productor y que podría reabrir viejas heridas y traer nuevamente la relación al centro del debate.

“Yo cubrí el casamiento de ellos y fue rarísimo, porque había una invitada…que todos comentaban que estaba con él. Es una actriz seria que ahora está casada con otro. Es del estilo de Araceli. Lo que pasa que un poco antes ellos habían tenido unas peleas y separaciones”, destacó la periodista en primer momento.

Más adelante, Tauro agregó pistas sobre la identidad de la actriz, mencionando que su nombre comenzaría con la letra “A”. En redes sociales, rápidamente se instaló la versión de que podría tratarse de Andrea Pietra. “¿Empieza con A el nombre de la actriz?”, preguntó Karina Iavícoli. La respuesta de Tauro fue firme: “Sí”.