Escándalo con Maxi López: por qué Flor de la V dejó de ser Flor de la Vega

Posteriormente, Flor de la V se expresó públicamente sobre la situación. Si bien aseguró que no percibió mala intención en las palabras de López, destacó el efecto que este tipo de comentarios puede tener en colectivos ya vulnerados: “Me provoca pena. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada; esas la pasan mal”, afirmó.

Por qué Flor de la V dejó de ser Flor de la Vega

En octubre de 2012, la Justicia Civil y Comercial Federal prohibió a la actriz utilizar el seudónimo Florencia de la Vega tras el reclamo de una instrumentista quirúrgica que llevaba ese nombre y aseguraba sentirse afectada psicológica y espiritualmente por su mención en programas de televisión y espectáculos de revista.

Ante el reclamo, la Sala III de la Cámara consideró que usar el nombre en un ámbito distinto al de la titular original podía generar daños y recordó que la ley 18.248 permite demandar el uso indebido del nombre. Según los jueces, aunque un seudónimo haya adquirido notoriedad, su elección no es completamente libre y no debe causar perjuicio a terceros.

“Yo arranqué como Florencia de la Vega como una broma, porque todas nos poníamos nombres de fantasía. Pero una instrumentista quirúrgica me hizo juicio alegando que una travesti no podía tener ese nombre y la Justicia le dio la razón”, se lamentó años posteriores la actriz en una entrevista con la revista Gente.

Desde entonces, el apellido “de la Vega” quedó en desuso, y Flor de la V consolidó su identidad artística y personal bajo el nombre que hoy todos reconocen.