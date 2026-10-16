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Qué es de la vida de Gabriela Sabatini a los 56 años: la decisión que tomó y el conflicto que no termina

Pocos conocen cómo vive hoy Gabriela Sabatini: su rutina a los 56 años y una historia familiar pendiente que aún no cierra. Mirala.

Qué es de la vida de Gabriela Sabatini a los 56 años: la decisión que tomó y el conflicto que no termina

Gabriela Sabatini atraviesa una etapa completamente distinta de aquella en la que brillaba en las canchas y se consolidaba como una de las máximas figuras del tenis mundial. A los 56 años, la exdeportista construyó una rutina que combina viajes, actividad física y encuentros ligados a su gran pasión. Sin embargo, mientras disfruta de este presente, hay una historia personal que continúa sin resolverse y mantiene la atención sobre su entorno más cercano: el distanciamiento con su hermano, Ova Sabatini, su sobrina Oriana y Catherine Fulop.

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Lejos de la exigencia del circuito profesional, Gabriela sigue vinculada al deporte y participa de eventos internacionales. Una de sus últimas apariciones tuvo lugar el 8 de octubre en Madrid, donde compartió una jornada con John McEnroe en el primer Masters de Tenis Inclusivo organizado por la Fundación Sanitas. Ambos encabezaron equipos integrados por deportistas con y sin discapacidad y volvieron a jugar dobles en una iniciativa que buscó promover la inclusión a través del tenis.

Durante el encuentro, Sabatini también habló sobre la actualidad del circuito y destacó el nivel de las nuevas generaciones. Al referirse a Carlos Alcaraz, señaló que lo veía más maduro y valoró que tanto él como Jannik Sinner se tomaran con mayor tranquilidad los procesos de recuperación de sus lesiones.

Pero el deporte no es la única actividad que ocupa sus días. El ciclismo se convirtió en una de sus grandes pasiones y le permite mantenerse activa, recorrer distintos lugares y disfrutar de una dinámica alejada de las obligaciones que marcaban su carrera profesional. Con Zúrich como una de sus principales bases, la extenista reparte su tiempo entre Europa, Miami y Buenos Aires, con un perfil mucho más reservado que durante sus años de gloria.

Sin embargo, detrás de esa rutina aparece una cuestión que sigue generando interrogantes. La relación con su hermano, Ova Sabatini, quedó marcada por una distancia que se hizo pública cuando Gabriela no asistió al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, celebrado en julio de 2024. Desde entonces, el vínculo familiar quedó bajo la lupa y, hasta el momento, no hubo señales públicas contundentes de una reconciliación.

En abril de este año, Oriana se refirió a la situación y dejó una frase que llamó la atención: “No hablamos más, pero no por decisión mía”. La cantante aclaró que no tenía un problema personal con su tía, aunque reconoció que el diálogo entre ambas se había interrumpido. También expresó su disposición a compartir tiempo con las personas que quisieran formar parte de su vida.

Meses después, Catherine Fulop también habló sobre la falta de acercamiento y reveló que el nacimiento de Gia, la hija de Oriana y Paulo Dybala, no había modificado el escenario. “No quiero hablar de ella ni de eso porque no hubo ninguna señal”, sostuvo al ser consultada por su cuñada. De todos modos, dejó abierta la posibilidad de reconstruir el vínculo, aunque consideró que todavía había una conversación pendiente.

Así, Gabriela Sabatini disfruta de una nueva etapa a los 56 años, con el deporte como compañero y una vida repartida entre distintas ciudades, lejos de la exposición permanente que conoció durante su carrera. Mientras continúa vinculada al tenis y suma experiencias, el distanciamiento familiar permanece como una cuenta pendiente sobre la que ella, fiel a su reserva, evita dar detalles públicamente.

En pocas palabras

  • Gabriela Sabatini: A los 56 años, mantiene su vínculo con el tenis y una vida activa.
  • Distanciamiento familiar: Persiste la distancia con su hermano Ova, Oriana y Catherine Fulop.
  • Situación actual: El vínculo familiar no se ha recompuesto tras eventos recientes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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