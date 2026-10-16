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Duro golpe para Ricky Diotto en su guerra con María Fernanda Callejón: qué resolvió la Justicia

La Cámara rechazó una presentación realizada por la defensa del músico, Ricky Diotto, en la causa y ratificó por unanimidad la pena de cuatro meses de prisión en suspenso.

16 oct 2026, 13:14
Golpe para Ricky Diotto en su guerra con María Fernanda Callejón: qué resolvió la Justicia.

Golpe para Ricky Diotto en su guerra con María Fernanda Callejón: qué resolvió la Justicia.

Golpe para Ricky Diotto en su guerra con María Fernanda Callejón: qué resolvió la Justicia.

Golpe para Ricky Diotto en su guerra con María Fernanda Callejón: qué resolvió la Justicia.

La disputa judicial entre Ricky Diotto y María Fernanda Callejón sumó una nueva resolución. Este viernes 16 de octubre se conoció que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás rechazó el recurso presentado por la defensa del músico y confirmó su condena.

Según revelaron en Puro Show, los integrantes del tribunal resolvieron de manera unánime mantener la sentencia que había sido dictada en mayo de este año.

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En aquella oportunidad, el Juzgado Correccional N.º 1 de Campana había considerado a Diotto penalmente responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa.

Por ese motivo, le impuso una pena de cuatro meses de prisión en suspenso. Su defensa apeló esa decisión, pero el planteo fue rechazado y la condena quedó ratificada por la Cámara.

En su apelación, la defensa de Ricky Diotto sostuvo que la grabación de la pelea que mantuvo con María Fernanda Callejón en su domicilio “no refleja agresión física”. Además, planteó que no había una pericia que acreditara las lesiones. Sin embargo, la Cámara rechazó el recurso y confirmó por unanimidad la condena.

Cómo reaccionó Ricky Diotto cuando se enteró de la condena

En mayo, tras conocerse la sentencia de primera instancia, Ricky Diotto habló con Intrusos (América TV) y anticipó que recurriría a la Justicia para intentar revertirla. “Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado”, afirmó. Durante aquella entrevista, el músico cuestionó las pruebas presentadas y aseguró que no quería volver a tener acercamiento con María Fernanda Callejón.

Además, se mostró sorprendido cuando le consultaron por una acusación pública de presunto abuso sexual que la actriz había realizado en La mañana con Moria (El Trece). Diotto negó lo señalado por su ex y sostuvo que desconocía sus declaraciones. En ese momento, Callejón había aclarado que todavía no había presentado una denuncia por ese episodio.

     

 

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