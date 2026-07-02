Ante el frío y las bajas temperaturas, el Gobierno garantizó el abastecimiento de gas en los hogares: "No va a faltar"

Por qué siguen los cortes para industrias y estaciones de GNC

Las declaraciones de González llegan mientras distintos sectores industriales advirtieron por las restricciones en el suministro de gas debido al fuerte incremento del consumo residencial provocado por las bajas temperaturas.

Según datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la demanda total alcanzó los 165,8 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales 92,1 millones correspondieron al consumo de los hogares.

El funcionario reconoció que continúan las interrupciones para las industrias con contratos interrumpibles y para las estaciones de GNC, aunque aclaró que forman parte del funcionamiento habitual del sistema durante los días de mayor demanda.

“Cuando hace mucho frío, todos los clientes residenciales demandan más gas. Como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias”, explicó.

Las restricciones alcanzan principalmente a las fábricas que cuentan con contratos interrumpibles, una modalidad que contempla la suspensión temporal del suministro cuando el sistema necesita priorizar el abastecimiento de los usuarios residenciales.

De esta manera, el Gobierno ratificó que, mientras persista la ola polar, el objetivo seguirá siendo garantizar el suministro de gas en los hogares, aunque eso implique mantener limitaciones para parte del sector productivo y las estaciones de GNC.