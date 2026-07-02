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¿SE VA DEL CHELSEA?

Bomba en el mercado de pases: la inesperada confesión del representante de Enzo Fernández

Javier Pastore, exfigura del fútbol argentino y actual agente del mediocampista de la Selección Argentina, rompió el silencio en Miami y habló sobre el futuro del futbolista. ¿Qué dijo?

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Foto: Reuters

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El mercado de pases de Europa se sacudió por completo con una fuerte revelación surgida directamente desde los Estados Unidos, en paralelo a la máxima cita del fútbol. Javier Pastore, agente del futbolista de la Selección Argentina y ex figura del PSG, confirmó en Miami que trabajan para encontrarle una salida al mediocampista de los Blues. La noticia estalló en un acto oficial organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, donde el representante rompió el silencio sobre el futuro inmediato del volante.

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El exfutbolista cordobés fue contundente respecto al panorama del jugador en Inglaterra: "Estamos viendo posibilidades para salir (del Chelsea), pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", disparó de forma abierta, dejando en claro que el ciclo del exjugador de Benfica en la institución de Londres podría estar cerca de concluir si se alinean las propuestas adecuadas en este receso.

Qué dijo Javier Pastore sobre el interés del Real Madrid por Enzo Fernández

Ante la repercusión de sus dichos, el agente fue consultado de forma obligatoria por los crecientes rumores que vinculan al mediocampista con el gigante español, uno de los destinos sobre los que más se especuló en las últimas semanas.

"Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a octavos. Él está pensando solo en eso", respondió con calma el agente apodado "El Flaco". Sin embargo, lejos de cerrar las puertas, analizó con cierta complicidad los lazos que unen al volante con la capital española: "Tiene muchos amigos allí, es muy amigo de Julián Álvarez, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá. Yo también estoy viviendo en Madrid. Y aparte: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué allí hasta vivo ahí", matizó.

Respecto al desempeño del futbolista en la Copa del Mundo de Norteamérica, Pastore se mostró sumamente positivo: "Está bien, muy positivo, está haciendo un Mundial muy bueno. Los dos primeros partidos acompañó para que el equipo gane bien". Además, destacó la enorme evolución del mediocampista: "Ha cambiado muchísimo su posición en estos últimos años. Aquí en la Selección empieza en la base pero al final es el único mediocampista que llega a la línea de ataque y está cerca de Lionel Messi. Se adapta muy bien a cualquier tipo de posición", detalló sobre su polifuncionalidad táctica.

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Qué piensa Javier Pastore sobre el PSG y el futuro de la Selección Argentina

Como leyenda absoluta del Paris Saint-Germain, institución francesa donde brilló de gran manera entre los años 2011 y 2018, Pastore se tomó un instante para elogiar el actual dominio europeo de su exequipo, que viene de consagrarse ganando dos Champions League consecutivas. "Tiene un plantel para seguir dominando, son jóvenes, tienen mucha ambición. Luis Enrique es un entrenador que tiene una ambición muy grande y el club le ha puesto todo a su disposición. Ha hecho cosas increíbles y creo que va a seguir por ese camino", manifestó el exfutbolista de Huracán.

Finalmente, proyectando el futuro de la Albiceleste de cara a las instancias decisivas del campeonato del mundo, el agente trazó su propio panorama sobre cuáles considera que son los seleccionados con mayor potencial para disputar la corona: "Francia y España son los rivales más difíciles que nos pueden llegar a tocar en una final. Así que esperemos poder llegar, que eso es lo más importante", concluyó el cordobés.

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