Se filtró el comprobante del pago millonario de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

En esa misma línea, la abogada volvió a remarcar que no existe confirmación oficial del cumplimiento de la obligación económica reclamada desde hace meses. Según planteó, hasta el momento ni Wanda Nara ni su equipo legal -o sea, ella- habrían sido notificados de forma formal sobre el pago.

Para cerrar, Rosenfeld dejó abierta una nueva incógnita sobre el destino del dinero. “Esa transferencia, en principio, no sabemos en qué cuenta fue acreditada”, sentenció, dejando en claro que, pese a la aparición del comprobante, la situación todavía no estaría completamente esclarecida ni validada por la parte denunciante.

Cuál es la cifra millonaria que Mauro Icardi le pagó a Wanda Nara por la cuota alimentaria de sus hijas

En un nuevo capítulo del conflicto mediático que rodea a la relación entre China Suárez y Mauro Icardi, Yanina Latorre volvió a generar repercusión al exponer en sus redes sociales un movimiento económico del futbolista que involucra directamente a Wanda Nara. La información fue difundida por la panelista a través de sus historias de Instagram, donde suele compartir novedades del mundo del espectáculo.

Según relató la propia Yanina Latorre, el delantero habría realizado un pago significativo en concepto de deuda alimentaria. En ese contexto, afirmó: “Mauro hoy pagó la deuda alimentaria, depositó 400 mil dólares, descontó 105 mil de las multas de Wanda”. La cifra mencionada llamó rápidamente la atención por su volumen y no tardó en circular entre usuarios y seguidores, que reaccionaron al detalle económico revelado.

La panelista también sumó un comentario vinculado al estado personal del futbolista, aportando una mirada sobre cómo estaría atravesando esta situación. En ese sentido, sostuvo: “Me dicen que está muy deprimido”, frase que añadió un costado emocional al dato financiero que había compartido previamente.

Más adelante, en una segunda publicación dentro de sus historias, Yanina Latorre reforzó la información inicial. Allí mostró una imagen que, según indicó, correspondería al comprobante del monto exacto que Mauro Icardi habría transferido a Wanda Nara, conocida también por su vínculo con la música bajo el apodo de Bad Bitch. De esta manera, la panelista volvió a instalar el tema en la agenda mediática y a sumar un nuevo capítulo al seguimiento público de la situación entre las partes involucradas.