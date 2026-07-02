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Se filtró el comprobante del pago millonario de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

En el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez mostró el recibo de un pago hecho por Mauro Icardi en Turquía, y Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, respondió en vivo.

2 jul 2026, 10:29
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Este jueves, el periodista Gustavo Méndez —quien actualmente mantiene contacto directo con la China Suárez y, por añadidura, con Mauro Icardi — mostró en vivo en La Mañana con Moria (El Trece) el comprobante del pago que habría realizado el futbolista para saldar la millonaria deuda correspondiente a la cuota alimentaria de Isabella y Francesca, las hijas que tiene junto a Wanda Nara.

Sin embargo, más allá de la difusión de ese documento, la situación quedó lejos de cerrarse. En el mismo programa, Ana Rosenfeld, abogada de la mediática, salió al cruce del panelista en vivo y fue categórica al cuestionar la validez del comprobante exhibido. “No estoy viendo la pantalla, pero si es el comprobante en turco que solo entienden Wanda Nara y Mauro Icardi, eso no es un recibo. Gustavo mostró lo que trascendió a través de Angie Balbiani, y ese comprobante nosotros no lo hemos recibido”, expresó la letrada, marcando dudas sobre el documento presentado al aire.

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Lejos de bajar el tono, Rosenfeld insistió en su postura y puso el foco en la falta de comunicación formal sobre la supuesta transferencia. “Ese comprobante en turco no lo recibí... La lógica es que me avisen que hicieron una transferencia. Al deudor alimentario le interesó que lo supiera primero la prensa que yo”, lanzó con firmeza, dejando entrever su malestar por la manera en que se habría manejado la información. Aunque vale destacar que en todo momento, le diálogo entre la abogada y el periodista fue en los mejores términos y hasta Rosenfeld destacó el respeto de Méndez a la hora de interambiar información.

En esa misma línea, la abogada volvió a remarcar que no existe confirmación oficial del cumplimiento de la obligación económica reclamada desde hace meses. Según planteó, hasta el momento ni Wanda Nara ni su equipo legal -o sea, ella- habrían sido notificados de forma formal sobre el pago.

Para cerrar, Rosenfeld dejó abierta una nueva incógnita sobre el destino del dinero. “Esa transferencia, en principio, no sabemos en qué cuenta fue acreditada”, sentenció, dejando en claro que, pese a la aparición del comprobante, la situación todavía no estaría completamente esclarecida ni validada por la parte denunciante.

Cuál es la cifra millonaria que Mauro Icardi le pagó a Wanda Nara por la cuota alimentaria de sus hijas

En un nuevo capítulo del conflicto mediático que rodea a la relación entre China Suárez y Mauro Icardi, Yanina Latorre volvió a generar repercusión al exponer en sus redes sociales un movimiento económico del futbolista que involucra directamente a Wanda Nara. La información fue difundida por la panelista a través de sus historias de Instagram, donde suele compartir novedades del mundo del espectáculo.

Según relató la propia Yanina Latorre, el delantero habría realizado un pago significativo en concepto de deuda alimentaria. En ese contexto, afirmó: “Mauro hoy pagó la deuda alimentaria, depositó 400 mil dólares, descontó 105 mil de las multas de Wanda”. La cifra mencionada llamó rápidamente la atención por su volumen y no tardó en circular entre usuarios y seguidores, que reaccionaron al detalle económico revelado.

La panelista también sumó un comentario vinculado al estado personal del futbolista, aportando una mirada sobre cómo estaría atravesando esta situación. En ese sentido, sostuvo: “Me dicen que está muy deprimido”, frase que añadió un costado emocional al dato financiero que había compartido previamente.

Más adelante, en una segunda publicación dentro de sus historias, Yanina Latorre reforzó la información inicial. Allí mostró una imagen que, según indicó, correspondería al comprobante del monto exacto que Mauro Icardi habría transferido a Wanda Nara, conocida también por su vínculo con la música bajo el apodo de Bad Bitch. De esta manera, la panelista volvió a instalar el tema en la agenda mediática y a sumar un nuevo capítulo al seguimiento público de la situación entre las partes involucradas.

     

 

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