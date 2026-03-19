Qué significa dormir con el celular al lado, según la psicología

Además, revisar el teléfono antes de dormir se convirtió en un ritual frecuente. Muchas personas pasan los últimos minutos del día mirando redes sociales o respondiendo mensajes. Esta práctica interrumpe los ciclos naturales del sueño y retrasa el momento de descanso real. El resultado es claro: dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos y sensación de cansancio al día siguiente.

La luz azul y su impacto directo en el cerebro

Uno de los factores más estudiados es la exposición a la luz azul. Las pantallas emiten este tipo de luz, que influye directamente en la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño.

Cuando se usa el celular por la noche, el cerebro recibe señales contradictorias. En lugar de prepararse para dormir, interpreta que aún es de día. Esto retrasa el inicio del sueño y reduce su calidad.

Los especialistas indicaron que este efecto no solo dificulta dormirse, sino que también afecta las fases profundas del descanso. Como consecuencia, la persona puede dormir varias horas, pero no lograr una recuperación real.

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Ansiedad y estado de alerta permanente

Desde la psicología, dormir con el celular al lado se asocia a un estado de hiperconectividad. Estar disponible todo el tiempo genera una presión constante, incluso durante la noche.

El teléfono se convierte en una extensión de las responsabilidades diarias. Mails laborales, mensajes pendientes o noticias de último momento mantienen al usuario en una lógica de vigilancia.

Este comportamiento aumenta los niveles de ansiedad. El cerebro no logra desconectarse por completo, lo que afecta tanto el descanso como el equilibrio emocional.

Los especialistas observaron que muchas personas experimentan una necesidad casi automática de revisar el celular al despertarse durante la noche. Este impulso refuerza el ciclo de ansiedad y dificulta aún más el descanso continuo.

Cómo impacta en la salud mental a largo plazo

El efecto de este hábito no se limita a una mala noche de sueño. Con el tiempo, la acumulación de descanso insuficiente puede tener consecuencias más profundas.

La falta de sueño reparador está vinculada a problemas como irritabilidad, dificultad de concentración y bajo rendimiento. Además, puede potenciar trastornos de ansiedad y estrés crónico.

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Los especialistas destacaron que el descanso es un pilar fundamental para el equilibrio emocional. Cuando se ve alterado de forma constante, todo el sistema psicológico se resiente.

Por eso, pequeños hábitos como dormir con el celular al lado pueden tener un impacto mucho mayor del que se percibe en un primer momento.

Qué recomiendan los expertos para mejorar el descanso

Frente a este escenario, los especialistas propusieron cambios simples pero efectivos. El primero es alejar el celular del alcance inmediato durante la noche.

Dejar el teléfono fuera del dormitorio o al menos lejos de la cama reduce la tentación de usarlo. También disminuye la sensación de alerta constante.

Otra recomendación es establecer una rutina nocturna sin pantallas. Leer un libro, escuchar música tranquila o practicar ejercicios de relajación ayuda a preparar el cuerpo para el descanso.

También se sugirió evitar el uso del celular al menos 30 minutos antes de dormir. Este tiempo permite que el cerebro reduzca la estimulación y facilite la producción de melatonina.