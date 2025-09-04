En vivo Radio La Red
Trends
emoji
WhatsApp
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji de la cara exhalando en WhatsApp y cómo usarlo correctamente

El emoji de la cara exhalando en WhatsApp genera dudas entre los usuarios y su verdadero significado no es el que muchos creen.

Redacción A24
Redacción A24
Qué significa el emoji de la cara exhalando en WhatsApp y cómo usarlo correctamente.

Qué significa el emoji de la cara exhalando en WhatsApp y cómo usarlo correctamente.

Los emojis se convirtieron en una parte esencial de la comunicación en WhatsApp. Pero no todos los emojis son claros. Algunos han generado debates por su interpretación, ya que no siempre se utilizan como se pensaron originalmente. Y entre ellos, el emoji de la cara exhalando se ganó un lugar especial en las conversaciones digitales.

Antes se veían como adornos lindos para acompañar una conversación. Hoy son una herramienta para manifestar felicidad, enojo, decepción o entusiasmo. Incluso los saludos se acompañan con estos pequeños íconos gráficos.

Qué significa el emoji de la cara exhalando en WhatsApp

El llamado emoji de la cara exhalando es una carita amarilla que parece expulsar aire por la boca. Muchos lo han usado con sentidos muy distintos, desde mostrar alivio hasta representar frustración.

La confusión nace porque su diseño no siempre transmite lo mismo en todas las plataformas. Mientras algunos usuarios lo ven como una cara “suspirando”, otros lo interpretan como una expresión de cansancio, e incluso hay quienes lo asocian con fumar o echar humo.

Emoji de la cara exhalando en WhatsApp 1

El problema es que este uso no siempre coincide con lo que sus creadores imaginaron. De ahí que se haya convertido en un emoji con doble filo: puede comunicar exactamente lo que querés o algo completamente distinto.

Qué dice Emojipedia sobre el emoji de la cara exhalando

Según la enciclopedia Emojipedia, el emoji de la cara exhalando es oficialmente una carita “expeliendo una bocanada de aire visible”. Su uso recomendado es para expresar:

  • Alivio, después de una situación tensa o estresante.
  • Agotamiento, cuando el cansancio se hace presente.
  • Decepción o desagrado, como un suspiro resignado.
  • Exhalación de humo, en contextos donde se quiera dar esa sensación.

De esta forma, el pictograma no está asociado a reírse o llorar, sino a un momento en el que se suelta el aire tras una emoción intensa.

Emoji de la cara exhalando en WhatsApp 2

La interpretación de Emojiterra sobre el emoji de la cara exhalando

El portal especializado Emojiterra coincide con esta explicación. Señala que el diseño del emoji sugiere “una liberación de aliento” y que puede abarcar diferentes estados emocionales: desde agotamiento hasta satisfacción.

Es decir, aunque su expresión parece simple, puede transmitir una amplia gama de sensaciones. Esa versatilidad es precisamente lo que provoca que su uso genere malentendidos entre quienes lo reciben.

El origen oficial del emoji de la "cara exhalando" en WhatsApp

El nombre oficial de este emoji es “cara exhalando” (Face Exhaling en inglés). Se incorporó a la lista de Unicode en la versión Emoji 13.1, en 2020.

Sin embargo, no llegó de inmediato a todas las plataformas. En aplicaciones como WhatsApp o en los dispositivos Apple, este emoji estuvo disponible recién en 2021. A partir de entonces, su uso creció rápidamente y pasó de ser un símbolo poco conocido a un recurso frecuente en los chats.

Emoji de la cara exhalando en WhatsApp 3

El emoji de la cara exhalando en la cultura digital

Hoy el emoji de la cara exhalando aparece en conversaciones de todo tipo. En los chats de pareja, suele usarse como expresión de alivio o resignación. En los grupos de amigos, puede representar cansancio tras una actividad intensa o el simple acto de “suspirar”.

Su presencia también es común en publicaciones de redes sociales, donde funciona como un recurso para dramatizar o dar un tono emocional al texto. En algunos contextos, incluso se utiliza de forma humorística para exagerar situaciones de estrés o fatiga.

No obstante, esta popularidad vino acompañada de malentendidos. Muchos usuarios lo han enviado con un significado distinto al que el receptor interpretó, lo que demuestra cómo un simple emoji puede cambiar la dirección de una conversación digital.

WhatsApp

Cómo usar correctamente el emoji de la cara exhalando

Para evitar confusiones, conviene tener claras algunas pautas:

  • Emplealo para expresar alivio tras un momento tenso o complicado.
  • Usalo como señal de agotamiento después de una jornada larga.
  • Incluilo para mostrar decepción o resignación, como un “ni modo” visual.
  • Evitalo si querés dar mensajes claros de alegría o tristeza, ya que no representa esas emociones.
  • Recordá que puede variar según la plataforma, por lo que tu interlocutor podría verlo distinto.
