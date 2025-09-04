En vivo Radio La Red
Gracias al relato de José Bianco, después de 15 años, la familia de Diego Tanuscio supo como murió

Después de 15 años, José Bianco contó cómo acompañó a Diego Tanuscio minutos después de ser atropellado y morir. Estremecedor

A quince años de una madrugada trágica, el periodista José Bianco, reconocido por su labor en el área de clima de TN, abrió su corazón y reveló uno de los momentos más impactantes y dolorosos de su vida: el instante en el que presenció la muerte de Diego Tanuscio en plena calle, tras un accidente vial.

El hecho ocurrió en 2010, a la salida de un boliche, alrededor de las cuatro de la mañana, cuando Bianco fue testigo de cómo un auto embistió a un chico llamado Diego. “Murió un chico delante mío. Yo fui el primero en llegar cuando lo atropella un auto, relató con crudeza.

Bianco contó que, al llegar, Diego aún respiraba con dificultad: “Desde que llegué yo lo vi que estaba respirando muy mal y vi cuando dejó de respirar. Había un clima de caos, sus amigos estaban desencajados, pero él se veía como en calma en medio de tanta tragedia”.

El periodista confesó que durante años guardó este secreto, con el deseo de algún día poder transmitirle a la familia de que Diego no murió solo ni en sufrimiento, sino que estuvo acompañado en sus últimos minutos de vida.

En una reciente transmisión, Bianco finalmente compartió este testimonio frente al hermano de la víctima, Federico, quien agradeció conmovido:

“Me encantaría agradecerte porque le diste paz y tranquilidad. Mi mamá siempre sufrió pensando que mi hermano había muerto solo. Escuchar que alguien estuvo ahí, que lo acompañó, es algo que nos da alivio”.

Con la voz entrecortada, Federico recordó la última vez que vio a Diego: “Yo me fui una semana antes del accidente. Me hubiese encantado estar en sus últimos momentos, pero no pude. Por eso agradezco que vos hayas estado ahí”.

Bianco explicó que nunca olvidará la serenidad que percibió en los últimos segundos de Diego, y que esa imagen lo marcó para siempre: “Yo me quedé al lado de él, trataba de tocarlo, de ver si tenía pulso. Era como si estuviera tranquilo, a pesar de lo que había pasado. Siempre quise transmitirle a los padres que no lo vi sufrir”.

