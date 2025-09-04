Gracias al relato de José Bianco, después de 15 años, la familia de Diego Tanuscio supo como murió

image

En una reciente transmisión, Bianco finalmente compartió este testimonio frente al hermano de la víctima, Federico, quien agradeció conmovido:

“Me encantaría agradecerte porque le diste paz y tranquilidad. Mi mamá siempre sufrió pensando que mi hermano había muerto solo. Escuchar que alguien estuvo ahí, que lo acompañó, es algo que nos da alivio”.

Con la voz entrecortada, Federico recordó la última vez que vio a Diego: “Yo me fui una semana antes del accidente. Me hubiese encantado estar en sus últimos momentos, pero no pude. Por eso agradezco que vos hayas estado ahí”.

Bianco explicó que nunca olvidará la serenidad que percibió en los últimos segundos de Diego, y que esa imagen lo marcó para siempre: “Yo me quedé al lado de él, trataba de tocarlo, de ver si tenía pulso. Era como si estuviera tranquilo, a pesar de lo que había pasado. Siempre quise transmitirle a los padres que no lo vi sufrir”.