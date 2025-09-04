En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Préstamos
Previsional

Simulador de crédito: cuánto puedo sacar pagando $50.000 si cobro por ANSES

Un simulador permite calcular en segundos cuánto dinero podés sacar en crédito si estás dispuesto a pagar $50.000 por mes. Mirá los montos estimados, plazos disponibles y requisitos para beneficiarios de ANSES.

Cuánto saco pagando $50.000 por mes: miralo en el simulador

En septiembre 2025, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen la posibilidad de acceder a créditos de hasta $2.500.000 en el Banco Provincia y hasta $3.000.000 en el Banco Nación. La gran novedad es que ahora, además del trámite 100% online, cuentan con un simulador oficial que permite calcular en segundos cuánto dinero se puede pedir y cuál será la cuota mensual a pagar.

Simulador para ANSES: verificá en segundos si te aprueban un crédito de hasta $3.000.000

Uno de los interrogantes más comunes entre los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF), jubilados y pensionados es cuánto dinero pueden solicitar si están dispuestos a destinar, por ejemplo, $50.000 por mes al pago de la cuota. La respuesta ya no depende de cálculos complicados: el simulador del Banco Provincia lo muestra al instante.

Cómo funciona el simulador de créditos de ANSES

El Banco Provincia habilitó en su sitio web una herramienta exclusiva para beneficiarios de ANSES, que permite calcular de manera sencilla los montos, los plazos y las cuotas.

El proceso es el siguiente:

  • Ingresar a la página oficial del Simulador de Créditos ANSES del Banco Provincia.

  • Seleccionar el monto que se desea pedir o bien el valor de la cuota que se está dispuesto a pagar.

  • Elegir el plazo de devolución, que puede ir de 12 a 72 meses.

  • El sistema arroja un detalle de cuánto dinero se puede solicitar, la tasa de interés y la cuota fija mensual.

De esta manera, un beneficiario puede saber en segundos si le conviene sacar $200.000, $500.000 o $1.000.000, o bien si su presupuesto mensual alcanza para pagar un crédito mayor.

Ejemplo: cuánto saco pagando $50.000 por mes

Supongamos que un beneficiario de AUH, SUAF o jubilación quiere destinar unos $50.000 mensuales a la cuota de un crédito. Según las simulaciones disponibles en la plataforma del Banco Provincia, estas serían algunas opciones:

  • Con una cuota de $50.000 a 72 meses, se puede acceder a un préstamo cercano a $800.000. El monto exacto a pagar será

Es importante remarcar que los valores exactos dependen de la tasa vigente y de la categoría del beneficiario, pero la herramienta del banco muestra con precisión el cálculo final.

credios anses 80

Paso a paso para solicitar el préstamo

El trámite es totalmente digital y no requiere ir a una sucursal. Los pasos son:

  • Ingresar al home banking del Banco Provincia o del Banco Nación.

  • Seleccionar la opción “Préstamos ANSES”.

  • Simular el crédito indicando el monto deseado o la cuota que se puede pagar.

  • Confirmar la solicitud y aceptar las condiciones.

  • Esperar la acreditación, que se realiza en un plazo de hasta 48 horas hábiles.

