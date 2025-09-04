Simulador de crédito: cuánto puedo sacar pagando $50.000 si cobro por ANSES

-
Ingresar a la página oficial del Simulador de Créditos ANSES del Banco Provincia.
Seleccionar el monto que se desea pedir o bien el valor de la cuota que se está dispuesto a pagar.
Elegir el plazo de devolución, que puede ir de 12 a 72 meses.
El sistema arroja un detalle de cuánto dinero se puede solicitar, la tasa de interés y la cuota fija mensual.
De esta manera, un beneficiario puede saber en segundos si le conviene sacar $200.000, $500.000 o $1.000.000, o bien si su presupuesto mensual alcanza para pagar un crédito mayor.
Ejemplo: cuánto saco pagando $50.000 por mes
Supongamos que un beneficiario de AUH, SUAF o jubilación quiere destinar unos $50.000 mensuales a la cuota de un crédito. Según las simulaciones disponibles en la plataforma del Banco Provincia, estas serían algunas opciones:
Es importante remarcar que los valores exactos dependen de la tasa vigente y de la categoría del beneficiario, pero la herramienta del banco muestra con precisión el cálculo final.
Paso a paso para solicitar el préstamo
El trámite es totalmente digital y no requiere ir a una sucursal. Los pasos son:
Ingresar al home banking del Banco Provincia o del Banco Nación.
Seleccionar la opción “Préstamos ANSES”.
Simular el crédito indicando el monto deseado o la cuota que se puede pagar.
Confirmar la solicitud y aceptar las condiciones.
Esperar la acreditación, que se realiza en un plazo de hasta 48 horas hábiles.