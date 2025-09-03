La mujer que puso nerviosa a la China Suárez: acercamiento y foto con Mauro Icardi

“No aparece en sus fotos, no aparece en sus etiquetas, no aparece absolutamente nada”, señalaron en redes sociales, alimentando la especulación de que fue una jugada para calmar tensiones puertas adentro.

¿Quién es la mujer que incomodó a la China Suárez? Se trata de una empresaria turca vinculada al negocio hotelero, acostumbrada al lujo y a la vida social de alto perfil. Con una fuerte presencia en Instagram, suele compartir sus viajes, reuniones y eventos exclusivos.

Su belleza morena, su estilo llamativo y la cercanía con Icardi en ese encuentro despertaron aún más el rumor de que el gesto de bloquear etiquetas no fue casual.

Desde que comenzó la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, los episodios de supuestos celos, likes polémicos y fotos eliminadas fueron temas de controversia en redes sociales.