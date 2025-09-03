En vivo Radio La Red
Mauro Icardi
China Suárez
¿Ataque de celos?

La mujer que puso nerviosa a la China Suárez: acercamiento y foto con Mauro Icardi

Quién es la mujer que, con una foto con Mauro Icardi, incomodó a la China Suárez en Turquía. Mirala.

En medio de la vida glamorosa que lleva en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, la China Suárez habría atravesado un nuevo episodio de celos. Todo comenzó cuando una mujer turca, empresaria del rubro hotelero y reconocida por su estilo elegante y sensual, visitó el estadio del Galatasaray y no solo conoció al futbolista argentino, sino que también logró sacarse una foto con él.

Lo que parecía una anécdota simple, rápidamente se convirtió en escándalo: la mujer en cuestión publicó las imágenes en sus redes sociales, arrobó a Icardi e incluso mostró la camiseta firmada por el delantero. Sin embargo, al intentar etiquetar al jugador, notó que su perfil no aceptaba la mención.

Los seguidores no tardaron en notar este detalle. En el perfil oficial de Icardi no aparece ninguna mención de la mujer, ni la foto, ni el gesto del encuentro. Un silencio digital que, para muchos, refleja una decisión pensada.

mujer

La interpretación más repetida es que la China Suárez habría puesto un freno a la exposición de esta morocha turca con su pareja, lo que dejó a la vista ciertos roces de celos e inseguridad.

“No aparece en sus fotos, no aparece en sus etiquetas, no aparece absolutamente nada”, señalaron en redes sociales, alimentando la especulación de que fue una jugada para calmar tensiones puertas adentro.

¿Quién es la mujer que incomodó a la China Suárez? Se trata de una empresaria turca vinculada al negocio hotelero, acostumbrada al lujo y a la vida social de alto perfil. Con una fuerte presencia en Instagram, suele compartir sus viajes, reuniones y eventos exclusivos.

Su belleza morena, su estilo llamativo y la cercanía con Icardi en ese encuentro despertaron aún más el rumor de que el gesto de bloquear etiquetas no fue casual.

Desde que comenzó la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, los episodios de supuestos celos, likes polémicos y fotos eliminadas fueron temas de controversia en redes sociales.

Se habló de
Mauro Icardi China Suárez Turquía
