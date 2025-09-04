En vivo Radio La Red
WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares en septiembre de 2025: la lista completa

Meta confirmó que WhatsApp dejó de funcionar en varios modelos de celulares desde el 1 de septiembre de 2025 y lanzó una advertencia para sus usuarios.

Redacción A24
por Redacción A24 |
WhatsApp dejó de funcionar en estos teléfonos desde septiembre y la noticia sorprendió a miles de usuarios que todavía utilizan modelos antiguos. La aplicación de mensajería más popular del mundo anunció que desde el 1 de septiembre de 2025 dejó de ser compatible con ciertos celulares, tanto Android como iPhone, que ya no cumplen los requisitos mínimos para ejecutar sus funciones más recientes.

Meta, la empresa detrás de la app, explicó que este tipo de medidas se toman de manera periódica para garantizar seguridad, estabilidad y acceso a nuevas herramientas. Esto significa que quienes utilicen equipos desactualizados ya no podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas ni acceder a sus chats almacenados en WhatsApp.

Cuáles son los celulares Android que perderán WhatsApp

La compañía informó que todos los equipos con Android 5.0 o versiones anteriores quedarán fuera de soporte. Estos sistemas ya no reciben parches de seguridad y no permiten ejecutar funciones modernas como cifrado avanzado, videollamadas grupales o integración con herramientas de inteligencia artificial.

Entre los modelos afectados se encuentran:

  • Motorola: Moto G (1ra. generación), Droid Razr HD y Moto E (1ra. generación).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.
  • Huawei: Ascend D2.
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.
  • HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601.

Todos estos dispositivos dejarán de acceder a WhatsApp de forma definitiva. Aunque la app se mantenga instalada, no podrán enviar ni recibir mensajes ni conservar el historial activo.

Persona con celular

Qué modelos de iPhone ya no podrán usar WhatsApp

En el caso de Apple, la compañía confirmó que WhatsApp solo funcionará en teléfonos con iOS 15.1 o superior. Eso deja fuera de soporte a varios equipos clásicos que no pueden actualizarse más allá de iOS 12.

Los modelos afectados son:

  • iPhone 5.
  • iPhone 5c.
  • iPhone 5s.
  • iPhone 6 y 6 Plus.
  • iPhone 6s y 6s Plus.
  • iPhone SE (1ra. generación).

Estos dispositivos, pese a seguir funcionando para llamadas o mensajes SMS, no podrán ejecutar WhatsApp en sus versiones futuras.

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares

Por qué WhatsApp elimina el soporte en celulares antiguos

Meta explicó que las nuevas funciones requieren un nivel mínimo de procesamiento y seguridad. Por ejemplo, el cifrado de extremo a extremo se actualiza regularmente, y lo mismo ocurre con las videollamadas, los chats multidispositivo y las herramientas vinculadas a inteligencia artificial.

Los celulares que ya no pueden recibir actualizaciones del sistema operativo representan un riesgo de seguridad porque quedan expuestos a vulnerabilidades. Además, la falta de compatibilidad limita la experiencia de uso.

De este modo, la empresa prioriza el soporte para modelos más recientes que garanticen un funcionamiento completo y sin fallos.

Persona preocupada con el celular

Qué hacer si tu celular ya no es compatible

Los usuarios que se vean afectados pueden tomar algunas medidas preventivas:

  • Realizar una copia de seguridad en Google Drive o iCloud para no perder chats, fotos y archivos compartidos.
  • Migrar los datos a un nuevo dispositivo antes del 1 de septiembre de 2025.
  • Actualizar a un modelo compatible con Android 5.1 o superior, o con iOS 15.1 en adelante.
  • Evaluar otras aplicaciones de mensajería en caso de querer seguir utilizando el mismo celular, aunque sin soporte oficial de WhatsApp.

Meta recomienda no esperar al último momento para realizar el cambio, ya que una vez que el soporte se desactive, será imposible recuperar las conversaciones directamente desde el equipo antiguo.

WhatsApp

El impacto para los usuarios de WhatsApp

El cambio no afecta solo a quienes usan modelos muy antiguos. También pone en evidencia cómo la tecnología obliga a renovar dispositivos con mayor frecuencia. Un ejemplo claro es que equipos como el iPhone 6s, lanzado en 2015 y todavía en uso, ya no podrán ejecutar WhatsApp pese a su buen estado físico.

Los especialistas recomiendan planificar la migración de datos y no posponer la decisión para evitar perder información valiosa. WhatsApp dejó de funcionar en estos teléfonos desde septiembre y la medida será definitiva.

