WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares en septiembre de 2025: la lista completa.

Motorola : Moto G (1ra. generación), Droid Razr HD y Moto E (1ra. generación).

LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Huawei : Ascend D2.

Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601.

Todos estos dispositivos dejarán de acceder a WhatsApp de forma definitiva. Aunque la app se mantenga instalada, no podrán enviar ni recibir mensajes ni conservar el historial activo.

Qué modelos de iPhone ya no podrán usar WhatsApp

En el caso de Apple, la compañía confirmó que WhatsApp solo funcionará en teléfonos con iOS 15.1 o superior. Eso deja fuera de soporte a varios equipos clásicos que no pueden actualizarse más allá de iOS 12.

Los modelos afectados son:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6 y 6 Plus.

iPhone 6s y 6s Plus.

iPhone SE (1ra. generación).

Estos dispositivos, pese a seguir funcionando para llamadas o mensajes SMS, no podrán ejecutar WhatsApp en sus versiones futuras.

Por qué WhatsApp elimina el soporte en celulares antiguos

Meta explicó que las nuevas funciones requieren un nivel mínimo de procesamiento y seguridad. Por ejemplo, el cifrado de extremo a extremo se actualiza regularmente, y lo mismo ocurre con las videollamadas, los chats multidispositivo y las herramientas vinculadas a inteligencia artificial.

Los celulares que ya no pueden recibir actualizaciones del sistema operativo representan un riesgo de seguridad porque quedan expuestos a vulnerabilidades. Además, la falta de compatibilidad limita la experiencia de uso.

De este modo, la empresa prioriza el soporte para modelos más recientes que garanticen un funcionamiento completo y sin fallos.

Qué hacer si tu celular ya no es compatible

Los usuarios que se vean afectados pueden tomar algunas medidas preventivas:

Realizar una copia de seguridad en Google Drive o iCloud para no perder chats, fotos y archivos compartidos.

Migrar los datos a un nuevo dispositivo antes del 1 de septiembre de 2025.

Actualizar a un modelo compatible con Android 5.1 o superior, o con iOS 15.1 en adelante.

Evaluar otras aplicaciones de mensajería en caso de querer seguir utilizando el mismo celular, aunque sin soporte oficial de WhatsApp.

Meta recomienda no esperar al último momento para realizar el cambio, ya que una vez que el soporte se desactive, será imposible recuperar las conversaciones directamente desde el equipo antiguo.

El impacto para los usuarios de WhatsApp

El cambio no afecta solo a quienes usan modelos muy antiguos. También pone en evidencia cómo la tecnología obliga a renovar dispositivos con mayor frecuencia. Un ejemplo claro es que equipos como el iPhone 6s, lanzado en 2015 y todavía en uso, ya no podrán ejecutar WhatsApp pese a su buen estado físico.

Los especialistas recomiendan planificar la migración de datos y no posponer la decisión para evitar perder información valiosa. WhatsApp dejó de funcionar en estos teléfonos desde septiembre y la medida será definitiva.