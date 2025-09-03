La mató frente a su casa por un insólito motivo y se quedó mirando en la puerta: "Ya está, ya..."

En cuestión de minutos, personal policial llegó al lugar y encontró a la víctima tendida en la vereda, en estado crítico. A pesar de la rápida intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), nada pudo hacerse: la mujer falleció a los pocos instantes debido a la gravedad de la herida, que le afectó órganos vitales.

Una pelea por los muebles que terminó en tragedia

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, Valdovino había llegado a la casa con la intención de retirar unos muebles que habían quedado en poder de su ex tras la separación. La discusión se intensificó y en medio del forcejeo, el hombre tomó un cuchillo y apuñaló a la mujer.

Él mismo habría reconocido en su declaración que fue durante esa pelea cuando tomó el arma blanca. No obstante, los investigadores no descartan que se tratara de una agresión premeditada, lo que será materia de análisis en la causa judicial.

El femicida detenido y protegido de los vecinos

Víctima y asesino de Mendoza La mató frente a su casa por un insólito motivo y se quedó mirando en la puerta.

Tras cometer el ataque, Valdovino permaneció en el interior de la vivienda. Cuando los efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) ingresaron, lograron reducirlo y detenerlo. Sin embargo, al momento de sacarlo de la casa, se encontraron con la furia de los vecinos, que intentaron agredirlo.

La Policía debió resguardarlo y trasladarlo de inmediato a la subcomisaría Conde, donde quedó alojado a disposición de la justicia. Según el parte oficial, fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, la figura típica de femicidio.

El testimonio clave de un vecino

Uno de los puntos más relevantes de la investigación es el relato de un vecino que observó parte de lo ocurrido. El hombre contó que vio ingresar a Valdovino y, poco después, escuchó los gritos. Al acercarse, logró ver cómo Sánchez estaba herida y perdía abundante sangre. Su testimonio será fundamental en la causa, ya que lo ubica directamente en la escena y en el momento del ataque.

La investigación judicial

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, a cargo de Carolina Garay, con intervención de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

En el lugar trabajó también personal de Policía Científica, que realizó los peritajes correspondientes. Se secuestró el cuchillo utilizado en el crimen y se relevaron huellas y rastros en la vivienda.

La fiscal Ríos ordenó además una serie de medidas complementarias, como la toma de testimonios a familiares, amigos y vecinos, y el análisis de los antecedentes de violencia en la relación entre Sánchez y Valdovino.