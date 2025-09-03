En vivo Radio La Red
BRUTAL FEMICIDIO

La mató frente a su casa por un insólito motivo y se quedó mirando en la puerta: "Ya está, ya..."

Sandra Norma Sánchez, de 57 años, fue asesinada de una puñalada por su expareja durante una discusión. El femicida, identificado como Enzo Valdovino, fue detenido en el lugar tras ser rescatado de los vecinos que intentaron lincharlo.

Una localidad se vio sacudida este martes por un nuevo hecho de violencia de género. Una mujer de 57 años, identificada como Sandra Norma Sánchez, fue asesinada de una puñalada en la axila por su expareja, Enzo Valdovino, también de 57, tras una discusión relacionada con la división de bienes luego de la reciente separación.

El crimen ocurrió en plena tarde, en una vivienda ubicada sobre la calle Rópolo al 6500, Buena Nueva, en Guaymallén, Mendoza, y conmocionó a todo el vecindario. La víctima murió prácticamente en la puerta de su casa, mientras los vecinos, desesperados, intentaban auxiliarla. El presunto femicida fue detenido en el lugar por la Policía, que debió rescatarlo de los intentos de linchamiento por parte de la gente del barrio, indignada por el ataque.

“Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”, le dijo con frialdad Enzo Manuel Valdovino a los vecinos, mientras la víctima agonizaba tras el ataque.

El llamado al 911 y la llegada de la Policía

Femicidio en Mendoza 2
Todo comenzó cerca de las 15:40 horas, cuando un vecino alertó al 911 sobre los gritos y la presencia de una mujer gravemente herida. Según el testimonio, había visto a Valdovino ingresar a la vivienda y, poco después, escuchó la desesperación de Sánchez. Al asomarse, lo que vio fue una imagen devastadora: la mujer sangrando profusamente tras recibir una puñalada en la axila izquierda.

En cuestión de minutos, personal policial llegó al lugar y encontró a la víctima tendida en la vereda, en estado crítico. A pesar de la rápida intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), nada pudo hacerse: la mujer falleció a los pocos instantes debido a la gravedad de la herida, que le afectó órganos vitales.

Una pelea por los muebles que terminó en tragedia

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, Valdovino había llegado a la casa con la intención de retirar unos muebles que habían quedado en poder de su ex tras la separación. La discusión se intensificó y en medio del forcejeo, el hombre tomó un cuchillo y apuñaló a la mujer.

Él mismo habría reconocido en su declaración que fue durante esa pelea cuando tomó el arma blanca. No obstante, los investigadores no descartan que se tratara de una agresión premeditada, lo que será materia de análisis en la causa judicial.

El femicida detenido y protegido de los vecinos

Víctima y asesino de Mendoza
Tras cometer el ataque, Valdovino permaneció en el interior de la vivienda. Cuando los efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) ingresaron, lograron reducirlo y detenerlo. Sin embargo, al momento de sacarlo de la casa, se encontraron con la furia de los vecinos, que intentaron agredirlo.

La Policía debió resguardarlo y trasladarlo de inmediato a la subcomisaría Conde, donde quedó alojado a disposición de la justicia. Según el parte oficial, fue imputado por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, la figura típica de femicidio.

El testimonio clave de un vecino

Uno de los puntos más relevantes de la investigación es el relato de un vecino que observó parte de lo ocurrido. El hombre contó que vio ingresar a Valdovino y, poco después, escuchó los gritos. Al acercarse, logró ver cómo Sánchez estaba herida y perdía abundante sangre. Su testimonio será fundamental en la causa, ya que lo ubica directamente en la escena y en el momento del ataque.

La investigación judicial

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, a cargo de Carolina Garay, con intervención de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

En el lugar trabajó también personal de Policía Científica, que realizó los peritajes correspondientes. Se secuestró el cuchillo utilizado en el crimen y se relevaron huellas y rastros en la vivienda.

La fiscal Ríos ordenó además una serie de medidas complementarias, como la toma de testimonios a familiares, amigos y vecinos, y el análisis de los antecedentes de violencia en la relación entre Sánchez y Valdovino.

