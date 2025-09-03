En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Martín Baclini
Cinthia Fernández
Está...

Sorpresa por la reaparición de Martín Baclini a cinco años de haber terminado su relación con Cintia Fernández

Casi cinco años después de Cintia Fernández: así reapareció Martín Baclini con un video inesperado. Miralo.

Sorpresa por la reaparición de Martín Baclini a cinco años de haber terminado su relación con Cintia Fernández

Después de varios años de bajo perfil, Martín Baclini volvió a ser noticia. El empresario rosarino, que saltó a la fama tras su relación con Cintia Fernández, reapareció en un video que se viralizó en redes sociales, donde se lo ve bailando arriba de una yate en Miami.

Leé también La nueva serie coreana de Netflix que está revolucionando la plataforma y es el k-drama más visto
La nueva serie coreana de Netflix que está revolucionando la plataforma y es el k-drama más visto.

La escena llamó la atención no solo porque hacía tiempo que no se sabía nada de él en el ámbito mediático, sino porque su figura había quedado asociada al intenso romance con la panelista y bailarina, vínculo que lo llevó a ocupar un lugar inesperado en el mundo del espectáculo porteño.

Baclini se convirtió en un personaje mediático durante un tiempo acompañó a Fernández, con quien compartió no solo momentos en público sino también escándalos, tapas de revistas y apariciones televisivas. Su estilo llamativo y su look exuberante lo habían convertido en tema de conversación constante.

Sin embargo, luego de la separación, eligió alejarse del ruido mediático y enfocarse en su vida personal y profesional en Rosario. Allí se dedicó de lleno al Palacio de la Oportunidad, su reconocido negocio de bazar, con el que asegura sentirse feliz y satisfecho.

“Estoy muy contento de dedicarme de lleno a este trabajo”, comentó Baclini cuando le consultaron si su presente estaba ligado a los negocios.

El clip en el que se lo ve bailando desató la sorpresa de quienes lo seguían en su etapa mediática. Muchos usuarios recordaron aquellos tiempos en los que compartía programas de televisión, realities y notas junto a Cintia Fernández.

Hoy, sin embargo, el empresario muestra un costado mucho más tranquilo, alejado del show business, aunque siempre abierto a disfrutar de momentos de ocio, diversión y siempre rodeado de lujos.

La reaparición de Baclini generó comentarios divididos: mientras algunos celebraron verlo feliz, otros no dudaron en traer al presente su historia de amor con Fernández, que hoy está en pareja con Roberto Castillo. La persona que lo grabó dijo que era su amigo, que lo había invitado a Miami; le compró los pasajes en Business y lo invitó a una fiesta exclusiva en ese yate.

Por ahora, Baclini asegura que su prioridad es el negocio en Rosario, pero este tipo de apariciones siempre reavivan la duda: ¿volverá alguna vez al mundo del espectáculo?

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Martín Baclini Cinthia Fernández
Notas relacionadas
Astrología: ¿Cuáles signos tendrán un día ideal para reorganizar sus sistemas y prioridades?
Cazzu contó la devastadora frase que le dijo su psicólogo
Día del Inmigrante: por qué se celebra el 4 de septiembre en Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar