Sorpresa por la reaparición de Martín Baclini a cinco años de haber terminado su relación con Cintia Fernández

“Estoy muy contento de dedicarme de lleno a este trabajo”, comentó Baclini cuando le consultaron si su presente estaba ligado a los negocios.

El clip en el que se lo ve bailando desató la sorpresa de quienes lo seguían en su etapa mediática. Muchos usuarios recordaron aquellos tiempos en los que compartía programas de televisión, realities y notas junto a Cintia Fernández.

Hoy, sin embargo, el empresario muestra un costado mucho más tranquilo, alejado del show business, aunque siempre abierto a disfrutar de momentos de ocio, diversión y siempre rodeado de lujos.

La reaparición de Baclini generó comentarios divididos: mientras algunos celebraron verlo feliz, otros no dudaron en traer al presente su historia de amor con Fernández, que hoy está en pareja con Roberto Castillo. La persona que lo grabó dijo que era su amigo, que lo había invitado a Miami; le compró los pasajes en Business y lo invitó a una fiesta exclusiva en ese yate.

Por ahora, Baclini asegura que su prioridad es el negocio en Rosario, pero este tipo de apariciones siempre reavivan la duda: ¿volverá alguna vez al mundo del espectáculo?