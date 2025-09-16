Qué significa el emoji de la cara sonriendo con estrellas en WhatsApp: lo que realmente expresa y pocos saben.

Qué significa el emoji de la cara sonriendo con estrellas en WhatsApp

De acuerdo con Emojipedia, sitio especializado en el análisis y recopilación de significados, el emoji en cuestión muestra una sonrisa amplia y brillante con dientes superiores a la vista y dos estrellas amarillas en lugar de ojos. La imagen sugiere que la persona está frente a algo extraordinario o que la deslumbra.

En términos prácticos, el emoji se utiliza para expresar que alguien o algo resulta asombroso, impresionante, fascinante o emocionante. Un ejemplo típico sería enviarlo cuando un amigo comparte una noticia positiva o cuando aparece una fotografía que impacta.

No obstante, existe una segunda interpretación que no todos tienen presente: este emoji también se vincula con un estado de enamoramiento o atracción intensa. Según Emojipedia, los ojos de estrella pueden representar la sensación de estar embelesado, como cuando se observa a una persona que provoca admiración o deseo.

La confusión por el emoji de la cara sonriendo con estrellas

Aunque millones de usuarios lo emplean a diario, gran parte lo limita al sentido de "sorpresa positiva" o "emoción". El problema es que, en algunos contextos, su uso puede ser interpretado como una señal romántica o de admiración personal.

Por ejemplo, en un chat grupal, alguien podría colocar este emoji tras ver un logro de un compañero, y el mensaje se entendería como celebración. Pero en una conversación privada, el mismo símbolo podría interpretarse como una expresión de atracción.

Este doble significado es lo que genera confusión y lleva a que algunos lo usen mal, al no considerar todas sus connotaciones.

Cuándo se aprobó este emoji en WhatsApp

El emoji de la cara sonriente con ojos de estrella fue aprobado en 2017 como parte del Unicode 10.0 y se incorporó a Emoji 5.0 ese mismo año. Desde entonces, mantuvo prácticamente el mismo diseño en todas las plataformas, con variaciones mínimas.

La diferencia más notable aparece en el color de las estrellas que sustituyen a los ojos. Algunas versiones las presentan en un tono dorado más intenso, mientras que otras optan por un amarillo más suave. Pese a estos matices, la esencia del emoji no cambió y su uso se consolidó rápidamente en WhatsApp, Instagram, X (antes Twitter) y otras aplicaciones de mensajería.

El poder de los emojis y su uso en WhatsApp

Los emojis se consolidaron como un complemento emocional del lenguaje escrito. Su función no es reemplazar palabras, sino amplificarlas. En el caso de la cara con ojos de estrella, transmite un nivel de intensidad que el texto simple difícilmente logre.

Por eso, este emoji se usa tanto en situaciones cotidianas como en contextos más íntimos. Puede aparecer en un mensaje sobre un concierto esperado, en la reacción a un regalo inesperado o en un chat romántico para expresar encanto por alguien.

La versatilidad es su mayor fortaleza, pero también la fuente de su ambigüedad. Al no tener un único significado fijo, requiere del contexto conversacional para interpretarse correctamente.