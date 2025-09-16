En vivo Radio La Red
emoji
WhatsApp
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji de la cara sonriendo con estrellas en WhatsApp: lo que realmente expresa y pocos saben

El emoji de la cara sonriendo con estrellas en WhatsApp esconde un sentido que muchos usuarios desconocen y suelen usar de manera equivocada.

por Redacción A24 |
El emoji de la cara sonriendo con estrellas en WhatsApp se transformó en uno de los más populares de la aplicación, pero su uso no siempre coincide con su significado oficial. Millones de personas lo envían en sus chats cada día, aunque en muchos casos lo interpretan de manera superficial o distinta a la intención con la que fue creado.

Qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp y por qué todos lo están usando
Qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp y por qué todos lo están usando. (Foto: Archivo)

Desde hace más de una década, WhatsApp dejó de ser un simple servicio de mensajería para convertirse en una herramienta integral de comunicación. Su éxito no radica solo en los mensajes de texto: los emojis, stickers y audios aportaron nuevas formas de expresión y se volvieron parte esencial de las conversaciones digitales.

En este ecosistema, los emojis funcionan como un lenguaje universal. Ayudan a reforzar emociones, a sustituir palabras e incluso a transmitir ironía o entusiasmo. Sin embargo, no todos los usuarios saben exactamente lo que representan. Ese es el caso del emoji de la cara sonriente con ojos de estrella, que muchas veces se asocia a un sentimiento incorrecto.

Emoji de la cara sonriendo con estrellas 1

Qué significa el emoji de la cara sonriendo con estrellas en WhatsApp

De acuerdo con Emojipedia, sitio especializado en el análisis y recopilación de significados, el emoji en cuestión muestra una sonrisa amplia y brillante con dientes superiores a la vista y dos estrellas amarillas en lugar de ojos. La imagen sugiere que la persona está frente a algo extraordinario o que la deslumbra.

En términos prácticos, el emoji se utiliza para expresar que alguien o algo resulta asombroso, impresionante, fascinante o emocionante. Un ejemplo típico sería enviarlo cuando un amigo comparte una noticia positiva o cuando aparece una fotografía que impacta.

No obstante, existe una segunda interpretación que no todos tienen presente: este emoji también se vincula con un estado de enamoramiento o atracción intensa. Según Emojipedia, los ojos de estrella pueden representar la sensación de estar embelesado, como cuando se observa a una persona que provoca admiración o deseo.

Emoji de la cara sonriendo con estrellas 2

La confusión por el emoji de la cara sonriendo con estrellas

Aunque millones de usuarios lo emplean a diario, gran parte lo limita al sentido de "sorpresa positiva" o "emoción". El problema es que, en algunos contextos, su uso puede ser interpretado como una señal romántica o de admiración personal.

Por ejemplo, en un chat grupal, alguien podría colocar este emoji tras ver un logro de un compañero, y el mensaje se entendería como celebración. Pero en una conversación privada, el mismo símbolo podría interpretarse como una expresión de atracción.

Este doble significado es lo que genera confusión y lleva a que algunos lo usen mal, al no considerar todas sus connotaciones.

Emoji de la cara sonriendo con estrellas 3

Cuándo se aprobó este emoji en WhatsApp

El emoji de la cara sonriente con ojos de estrella fue aprobado en 2017 como parte del Unicode 10.0 y se incorporó a Emoji 5.0 ese mismo año. Desde entonces, mantuvo prácticamente el mismo diseño en todas las plataformas, con variaciones mínimas.

La diferencia más notable aparece en el color de las estrellas que sustituyen a los ojos. Algunas versiones las presentan en un tono dorado más intenso, mientras que otras optan por un amarillo más suave. Pese a estos matices, la esencia del emoji no cambió y su uso se consolidó rápidamente en WhatsApp, Instagram, X (antes Twitter) y otras aplicaciones de mensajería.

El poder de los emojis y su uso en WhatsApp

Los emojis se consolidaron como un complemento emocional del lenguaje escrito. Su función no es reemplazar palabras, sino amplificarlas. En el caso de la cara con ojos de estrella, transmite un nivel de intensidad que el texto simple difícilmente logre.

Emoji de la cara sonriendo con estrellas 4

Por eso, este emoji se usa tanto en situaciones cotidianas como en contextos más íntimos. Puede aparecer en un mensaje sobre un concierto esperado, en la reacción a un regalo inesperado o en un chat romántico para expresar encanto por alguien.

La versatilidad es su mayor fortaleza, pero también la fuente de su ambigüedad. Al no tener un único significado fijo, requiere del contexto conversacional para interpretarse correctamente.

