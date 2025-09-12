Los nuevos emojis de WhatsApp llegarán con criaturas fantásticas, objetos y opciones inclusivas que cambiarán la forma de chatear.
WhatsApp suma más de 160 nuevos emojis: cuáles son y cuándo van a estar disponibles. (Foto: Archivo)
La actualización no se limitó a simples símbolos. Unicode 17.0 apostó por diseños que combinan lo divertido, lo inclusivo y lo inesperado. Entre los más llamativos figuran:
Además, habrá variaciones en los bailarines, en las parejas luchando y en las personas con orejas de conejo, aportando más diversidad e inclusión.
La llegada de esta novedad fue confirmada para enero de 2026 en WhatsApp, tanto en Android como en iPhone. Pero eso no es todo: cada plataforma tecnológica recibirá los emojis en distintos momentos del año:
De este modo, la expansión será global y casi simultánea, lo que asegura que los nuevos emojis puedan usarse sin importar el sistema operativo.
Los emojis se convirtieron en mucho más que adornos digitales. Según expertos en comunicación, su uso refleja rasgos de la inteligencia emocional de las personas. No sorprende entonces que cada nueva tanda genere tanta expectativa.
El hecho de que la lista incluya desde un yeti hasta un emoji de pelea demuestra que Unicode busca reflejar nuevos modos de expresión. La apuesta por opciones inclusivas, a su vez, responde a la necesidad de que cada usuario pueda verse representado en sus interacciones.
La organización internacional Unicode Consortium es la que define qué iconos se incorporan. Su misión es asegurar que cada emoji pueda usarse en cualquier dispositivo y mantenga una coherencia visual.
En esta ocasión, aprobó 164 diseños tras un proceso de selección en el que participan desde lingüistas hasta expertos en cultura digital. El objetivo: que los símbolos acompañen las tendencias sociales y tecnológicas del momento.
Para los millones de personas que usan la app a diario, la llegada de estos íconos implica nuevas formas de contar historias.
Un mensaje podrá transmitir ironía con una cara distorsionada, simbolizar un logro con un cofre del tesoro o hablar de música con un trombón. En los chats de pareja o amigos, el emoji de pelea promete convertirse en favorito para bromas y situaciones divertidas.
Lo inclusivo también gana terreno: las variaciones en bailarines y parejas demuestran que WhatsApp sigue adaptando su lenguaje visual a un mundo más diverso.