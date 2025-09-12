Qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp y por qué todos lo están usando

Cuál es la historia del emoji del corazón brillante

Aunque parece reciente, el corazón brillante ya tiene varios años en el universo digital. Se aprobó en 2010 como parte de Unicode 6.0 y en 2015 se incorporó oficialmente a Emoji 1.0. En inglés es conocido como "Sparkling Heart", lo que refuerza su connotación de luz, resplandor y magia.

Desde entonces, su presencia en plataformas de mensajería no dejó de crecer. WhatsApp, al ser una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, le dio un espacio privilegiado en sus conversaciones diarias.

Emojipedia, la enciclopedia de los emojis

Para quienes buscan un significado más técnico o universal, la web Emojipedia ofrece un catálogo completo de todos los emojis aprobados a nivel global. Allí se puede encontrar la descripción oficial del corazón brillante y de cualquier otro símbolo que surja en las actualizaciones de Unicode.

La plataforma explica los usos comunes de cada emoticón, su origen y en qué año fue incluido. Gracias a esto, los usuarios pueden confirmar que no se trata de un invento reciente, sino de un ícono con trayectoria y múltiples interpretaciones.

Por qué se convirtió en un favorito de WhatsApp

El éxito del corazón brillante se debe a varios factores. Primero, su diseño resulta llamativo, con un color intenso y estrellas que capturan la atención. Segundo, transmite sentimientos positivos y se adapta a distintos escenarios, desde un chat de pareja hasta una conversación con amigos o familiares. Además, los usuarios valoran que un solo emoji pueda condensar sensaciones complejas.

Ejemplos reales para usar el emoji del corazón brillante

"No puedo creer lo que pasó hoy, mi corazón está feliz".

"Después de todo lo vivido, siento que volví a brillar".

WhatsApp suma más de 160 nuevos emojis

WhatsApp confirmó oficialmente la incorporación de nuevos emojis, una tanda que promete revolucionar la forma en que nos comunicamos en los chats. Serán 164 íconos inéditos incluidos en la versión 17.0 del estándar Unicode, lo que garantiza que también estarán disponibles en otras plataformas.

La llegada de esta novedad fue confirmada para enero de 2026 en WhatsApp, tanto en Android como en iPhone. De este modo, la expansión será global y casi simultánea, lo que asegura que los nuevos emojis puedan usarse sin importar el sistema operativo.

La actualización no se limitó a simples símbolos. Unicode 17.0 apostó por diseños que combinan lo divertido, lo inclusivo y lo inesperado. Entre los más llamativos figuran:

Un yeti peludo , inspirado en el mito de Pie Grande.

, inspirado en el mito de Pie Grande. Una cara distorsionada , pensada para expresar sorpresa, incomodidad o incluso sarcasmo.

, pensada para expresar sorpresa, incomodidad o incluso sarcasmo. Las orcas , que se suman a los animales marinos más populares.

, que se suman a los animales marinos más populares. Un cofre del tesoro , perfecto para charlas sobre secretos, recompensas o aventuras.

, perfecto para charlas sobre secretos, recompensas o aventuras. Un trombón , que amplía la lista de instrumentos musicales disponibles.

, que amplía la lista de instrumentos musicales disponibles. Un desprendimiento de tierra , asociado a fenómenos naturales y emergencias.

, asociado a fenómenos naturales y emergencias. Un emoji de pelea, que recuerda las clásicas luchas de dibujos animados.

Además, habrá variaciones en los bailarines, en las parejas luchando y en las personas con orejas de conejo, aportando más diversidad e inclusión.