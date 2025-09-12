En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp y por qué todos lo están usando

Descubrí qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp y por qué se convirtió en uno de los más usados en las conversaciones.

por Redacción A24 |
Qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp y por qué todos lo están usando. (Foto: Archivo)

Qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp y por qué todos lo están usando. (Foto: Archivo)

Qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp es una de las preguntas que más circula entre los usuarios de la aplicación de mensajería. Aunque parece un simple ícono lleno de ternura, su uso se ha expandido tanto que hoy genera curiosidad en quienes reciben o envían este símbolo.

El corazón rodeado de destellos se convirtió en tendencia y, como ocurre con otros emoticones, esconde significados que cambian según el contexto de la conversación.

Qué significa el emoji del corazón brillante en WhatsApp

  • En una conversación romántica, puede reflejar enamoramiento. Las estrellas simbolizan que la otra persona logró encantar o iluminar la vida de quien lo envía.
  • En otro contexto, puede expresar sorpresa o impacto emocional. Se usa para señalar que algo fue tan fuerte que hizo "brillar el corazón".
  • También se interpreta como un símbolo de recuperación. Muchas personas lo emplean tras superar una ruptura, indicando que su corazón se recompuso y ahora luce más fuerte.
  • En casos más personales, este emoji puede representar la sanación luego de una enfermedad, un renacer interior o la sensación de estar completamente renovado.
Emoji del corazón brillante en WhatsApp 1

Cuál es la historia del emoji del corazón brillante

Aunque parece reciente, el corazón brillante ya tiene varios años en el universo digital. Se aprobó en 2010 como parte de Unicode 6.0 y en 2015 se incorporó oficialmente a Emoji 1.0. En inglés es conocido como "Sparkling Heart", lo que refuerza su connotación de luz, resplandor y magia.

Desde entonces, su presencia en plataformas de mensajería no dejó de crecer. WhatsApp, al ser una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, le dio un espacio privilegiado en sus conversaciones diarias.

Emoji del corazón brillante en WhatsApp 2

Emojipedia, la enciclopedia de los emojis

Para quienes buscan un significado más técnico o universal, la web Emojipedia ofrece un catálogo completo de todos los emojis aprobados a nivel global. Allí se puede encontrar la descripción oficial del corazón brillante y de cualquier otro símbolo que surja en las actualizaciones de Unicode.

La plataforma explica los usos comunes de cada emoticón, su origen y en qué año fue incluido. Gracias a esto, los usuarios pueden confirmar que no se trata de un invento reciente, sino de un ícono con trayectoria y múltiples interpretaciones.

Emoji del corazón brillante en WhatsApp 3

Por qué se convirtió en un favorito de WhatsApp

El éxito del corazón brillante se debe a varios factores. Primero, su diseño resulta llamativo, con un color intenso y estrellas que capturan la atención. Segundo, transmite sentimientos positivos y se adapta a distintos escenarios, desde un chat de pareja hasta una conversación con amigos o familiares. Además, los usuarios valoran que un solo emoji pueda condensar sensaciones complejas.

Ejemplos reales para usar el emoji del corazón brillante

  • En pareja: "Gracias por tu apoyo en todo, eres mi luz".
  • Entre amigos: "No puedo creer lo que pasó hoy, mi corazón está feliz".
  • En situaciones personales: "Después de todo lo vivido, siento que volví a brillar".
Emoji del corazón brillante en WhatsApp 4

WhatsApp suma más de 160 nuevos emojis

WhatsApp confirmó oficialmente la incorporación de nuevos emojis, una tanda que promete revolucionar la forma en que nos comunicamos en los chats. Serán 164 íconos inéditos incluidos en la versión 17.0 del estándar Unicode, lo que garantiza que también estarán disponibles en otras plataformas.

La llegada de esta novedad fue confirmada para enero de 2026 en WhatsApp, tanto en Android como en iPhone. De este modo, la expansión será global y casi simultánea, lo que asegura que los nuevos emojis puedan usarse sin importar el sistema operativo.

Llegan nuevos emojis a WhatsApp

La actualización no se limitó a simples símbolos. Unicode 17.0 apostó por diseños que combinan lo divertido, lo inclusivo y lo inesperado. Entre los más llamativos figuran:

  • Un yeti peludo, inspirado en el mito de Pie Grande.
  • Una cara distorsionada, pensada para expresar sorpresa, incomodidad o incluso sarcasmo.
  • Las orcas, que se suman a los animales marinos más populares.
  • Un cofre del tesoro, perfecto para charlas sobre secretos, recompensas o aventuras.
  • Un trombón, que amplía la lista de instrumentos musicales disponibles.
  • Un desprendimiento de tierra, asociado a fenómenos naturales y emergencias.
  • Un emoji de pelea, que recuerda las clásicas luchas de dibujos animados.

Además, habrá variaciones en los bailarines, en las parejas luchando y en las personas con orejas de conejo, aportando más diversidad e inclusión.

