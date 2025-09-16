Si te gustó "Adolescencia" en Netflix, esta serie corta de 4 episodios es la opción ideal para ver

De qué trata "Así nos ven" en Netflix

Estrenada en 2019, Así nos ven reconstruye uno de los casos más polémicos y dolorosos en la historia judicial de Estados Unidos: el de los llamados Cinco de Central Park.

En abril de 1989, cinco adolescentes afroamericanos y un joven latino fueron detenidos y acusados de haber violado brutalmente a una corredora en el famoso parque neoyorquino. La víctima, Trisha Meili, sobrevivió tras quedar en coma y con graves secuelas.

Los acusados (Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise y Raymond Santana) tenían entre 14 y 16 años. La policía y los fiscales construyeron un caso en su contra con base en prejuicios raciales, presiones y confesiones obtenidas bajo coerción. El proceso se convirtió en un escándalo mediático, en un país marcado por tensiones raciales y desigualdades judiciales.

Cuántos capítulos tiene "Así nos ven"

La miniserie, dividida en cuatro capítulos, no solo narra el proceso judicial sino también las consecuencias humanas de la condena. La cámara muestra cómo las familias enfrentaron la humillación pública, la pobreza y la marginación. También refleja el impacto psicológico y social que sufrieron los jóvenes tras pasar años en prisión siendo inocentes.

El elenco de la miniserie "Así nos ven"

Asante Blackk

Caleel Harris

Ethan Herisse

Jharrel Jerome

Marquis Rodriguez

Jovan Adepo

Chris Chalk

Justin Cunningham

Freddy Miyares

Michael Kenneth Williams

El reconocimiento en los premios Emmy

La calidad de Así nos ven fue reconocida con 11 nominaciones en los Premios Emmy, incluyendo categorías de actuación, dirección y guion. Su triunfo más destacado fue el de Jharrel Jerome, quien hizo historia al convertirse en el primer actor afro-latino en ganar en la categoría de Mejor Actor de Miniserie.

La conexión entre "Así nos ven" y "Adolescencia"

Aunque Así nos ven no utiliza la técnica del plano secuencia ni habla del impacto digital en los jóvenes, comparte con Adolescencia una reflexión profunda: la adolescencia puede transformarse en una etapa de vulnerabilidad extrema cuando se enfrenta a sistemas de poder que no protegen a los menores.

En un caso se trata de la violencia derivada de las redes sociales y la incomunicación familiar. En el otro, del racismo institucional y la corrupción judicial. Pero ambas coinciden en mostrar que ser joven puede significar cargar con culpas y consecuencias que los adultos deberían evitar.

La miniserie de DuVernay no solo revive una herida histórica de la sociedad estadounidense, sino que también invita a cuestionar la vigencia de esos prejuicios en el presente.

Por qué ver "Así nos ven" en Netflix

A pesar de haberse estrenado hace más de seis años, Así nos ven sigue encontrando nuevas audiencias gracias a su llegada a Netflix. El boca a boca digital y el éxito de otras producciones juveniles como Adolescencia han reavivado el interés por este título.

En tiempos en que el streaming se convirtió en una ventana global, la serie demuestra que las historias basadas en hechos reales y contadas con rigor pueden mantenerse vigentes. La ficción actúa como espejo de una sociedad que aún lucha contra el racismo, la criminalización de la juventud y las injusticias judiciales.

Para quienes quedaron atrapados con el drama de Jamie Miller en Adolescencia, esta producción ofrece otra mirada intensa, conmovedora y necesaria.

