En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Discurso
Anuncios

Cuáles fueron las repercusiones del discurso de Javier Milei en Cadena Nacional

Representantes del oficialismo se expresaron en las redes sociales apoyando los anuncios económicos del Presidente. “Clarísimas las palabras”, dijo, entre otros, Patricia Bullrich.

El presidente Javier Milei habló esta noche en una cadena nacional. (Foto: Presidencia)

El presidente Javier Milei habló esta noche en una cadena nacional. (Foto: Presidencia)

Después de la Cadena Nacional de Javier Milei en la que apuntó contra el Congreso Nacional y anunció dos medidas económicas; una para apuntalar el déficit cero impidiendo la emisión monetaria y la otra, con un proyecto para penalizar las medidas contra el equilibrio fiscal, las repercusiones no tardaron en llegar. Luis Caputo, Patricia Bullrich y Manuel Adorni, entre otros, destacaron el discurso del Presidente: “El déficit fiscal no se toca”.

Leé también Anticipo | Los detalles del discurso que va a dar Javier Milei por Cadena Nacional
Javier Milei defenderá los vetos al aumento a los jubilados y a la discapacidad en un mensaje por Cadena nacional que busca amurallar el superávit fiscal, anticipan en el Gobierno a A24.com Foto: ARchivo.. 

El ministro de Economía, quien acompañó al mandatario en la Cadena Nacional, se expresó en su red social X: “Super mega giga discurso del Presidente @JMilei. Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran!”, sostuvo “Toto” Caputo y completó el mensaje con banderas de Argentina.

Embed

También se expresó la titular de Seguridad, Patricia Bullrich quien destacó: “Clarísimas las palabras del Presidente @JMilei” y completó: “Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio, con un gobierno que hace lo correcto aunque requiera paciencia, o el realismo mágico del kirchnerismo, que solo quiere voltear al Gobierno”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó que se trata de un hecho “inédito” y describió a Milei como “un presidente honesto” que sostiene “una verdad que solo un pueblo maduro puede comprender y aceptar”.

En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, expresó: “Orgulloso de acompañar a Milei. Impresionante e histórico por el contenido y por el tiempo: a dos meses de las elecciones, penalizar políticas populistas desde el Gobierno y en cadena nacional es ejemplar”.

Por su parte, la diputada Lilia Lemoine emitió un mensaje con el título: “El equilibrio fiscal no se negocia” y acompañó el posteo con un video con una animación hecha por inteligencia artificial con Milei, una espada y una hoja que dice "Veto" y la imagen está musicalizada con la canción de la "Mona" Jiménez "Beso a Beso", pero que ahora cuenta con contra letra que decía “Veto a veto…”, dejando en claro la postura. Después, la diputada sumó un nuevo X con el título: "Va a estar todo bien", y la foto de Javier Milei.

Embed

A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo: “El equilibrio fiscal no se toca. Fin”. En tanto Federico Sturzenegger, indicó: “Extraoridnario discurso dle Presidente” y agregó: “Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política”.

Embed

Opiniones desde el Congreso: Ritondo, Menem y Castagneto

Por su parte Cristian Ritondo también apoyó el discurso de Milei: “Hay dos modelos de país: el de la pobreza y la inflación vs el de la libertad, la prosperidad y el futuro”, sostuvo y agregó: “Como dijo el Presidente, no hay terceras vías en esta encrucijada. Hay que ponerle un límite a los que quieren aumentar el gasto público sin control. Por el bien de los”.

Embed

También se expresó Martín Menem que destacó: “Solo hay dos caminos” y el titular de la Cámara de Diputados agregó: “El gobernante cobarde le prenderá fuego a su propio país con tal de reinar sobre sus cenizas”.

Embed

En tanto, por la oposición, Carlos Castagneto, diputado de Unión por la Patria también se expresó: “Tenemos un Presidente @JMilei que nunca leyó la Constitución Nacional, que juró sin conocerla y sin entender la división de poderes ni los derechos y garantías que ella consagra. Un mandatario que gobierna desde el capricho y no desde la ley”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Discurso CadenaNacional
Notas relacionadas
El New York Times se metió en la pelea de Milei contra el Conicet
El mensaje de Milei al Congreso: "Me van a tener que sacar con los pies para adelante"
Milei hablará por cadena nacional sobre sus vetos y el rechazo a 5 decretos que votó el miércoles Diputados

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar