Cuáles fueron las repercusiones del discurso de Javier Milei en Cadena Nacional

En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, expresó: “Orgulloso de acompañar a Milei. Impresionante e histórico por el contenido y por el tiempo: a dos meses de las elecciones, penalizar políticas populistas desde el Gobierno y en cadena nacional es ejemplar”.

Por su parte, la diputada Lilia Lemoine emitió un mensaje con el título: “El equilibrio fiscal no se negocia” y acompañó el posteo con un video con una animación hecha por inteligencia artificial con Milei, una espada y una hoja que dice "Veto" y la imagen está musicalizada con la canción de la "Mona" Jiménez "Beso a Beso", pero que ahora cuenta con contra letra que decía “Veto a veto…”, dejando en claro la postura. Después, la diputada sumó un nuevo X con el título: "Va a estar todo bien", y la foto de Javier Milei.

A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo: “El equilibrio fiscal no se toca. Fin”. En tanto Federico Sturzenegger, indicó: “Extraoridnario discurso dle Presidente” y agregó: “Dos meses antes de una elección se planta firme en la realidad rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política”.

Opiniones desde el Congreso: Ritondo, Menem y Castagneto

Por su parte Cristian Ritondo también apoyó el discurso de Milei: “Hay dos modelos de país: el de la pobreza y la inflación vs el de la libertad, la prosperidad y el futuro”, sostuvo y agregó: “Como dijo el Presidente, no hay terceras vías en esta encrucijada. Hay que ponerle un límite a los que quieren aumentar el gasto público sin control. Por el bien de los”.

También se expresó Martín Menem que destacó: “Solo hay dos caminos” y el titular de la Cámara de Diputados agregó: “El gobernante cobarde le prenderá fuego a su propio país con tal de reinar sobre sus cenizas”.

En tanto, por la oposición, Carlos Castagneto, diputado de Unión por la Patria también se expresó: “Tenemos un Presidente @JMilei que nunca leyó la Constitución Nacional, que juró sin conocerla y sin entender la división de poderes ni los derechos y garantías que ella consagra. Un mandatario que gobierna desde el capricho y no desde la ley”.