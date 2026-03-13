Qué significa no querer estar en pareja, según la psicología
La psicología explica qué significa realmente no querer estar en pareja y por qué esta decisión puede estar vinculada con madurez emocional.
Qué significa no querer estar en pareja, según la psicología. (Foto: Archivo)
No querer estar en pareja dejó de ser visto como un problema psicológico o una señal de fracaso personal. Durante décadas, la cultura occidental sostuvo la idea de que la adultez plena llegaba con el matrimonio o la convivencia en pareja. Quien no seguía ese camino quedaba expuesto a prejuicios: soledad, inmadurez o incapacidad para comprometerse.
Sin embargo, la psicología contemporánea comenzó a desmontar esa narrativa. Investigaciones recientes y aportes de especialistas en relaciones humanas sugieren que elegir la soltería puede ser una decisión consciente, saludable y coherente con la identidad personal.
Ante esta realidad, surgen preguntas inevitables: ¿Se trata de miedo al compromiso? ¿Es un rasgo de personalidad? ¿O representa un cambio cultural profundo en la manera de entender la felicidad?
La psicología académica comenzó a ofrecer respuestas que se alejan de los diagnósticos simplistas y ponen el foco en la autenticidad personal y la evolución de las necesidades humanas.
Qué significa no querer estar en pareja, según la psicología
Mucho antes de que el debate sobre la soltería moderna se volviera popular, el psicoanalista británico Donald Winnicott ya había planteado una idea revolucionaria. En un ensayo publicado en 1958, Winnicott propuso que la capacidad de disfrutar de la soledad es uno de los indicadores más claros de madurez emocional.
Para el especialista, una persona psicológicamente estable es capaz de:
Estar sola sin sentirse abandonada
Encontrar bienestar en su propio mundo interno
No depender constantemente de la validación externa
Según Winnicott, esta capacidad se desarrolla en la infancia cuando el individuo experimenta seguridad emocional en presencia de otra persona significativa y luego internaliza esa sensación de protección.
El resultado es un adulto que puede sostener su identidad sin necesitar una relación como soporte permanente. Desde esta perspectiva, no querer pareja no necesariamente indica carencia, sino que puede revelar una estructura emocional sólida.
El auge de la individualidad conectada
El fenómeno también fue analizado desde la sociología. El investigador Eric Klinenberg, profesor de la Universidad de Nueva York, estudió cómo el aumento de personas que viven solas representa uno de los cambios demográficos más importantes del último siglo.
En su trabajo, Klinenberg observó que vivir solo no implica aislamiento social. De hecho, en muchos casos ocurre lo contrario. Las personas que eligen la soltería suelen desarrollarredes sociales más amplias y dinámicas que quienes viven en pareja.
Entre los rasgos más comunes detectados en estos individuos aparecen:
Vida social activa
Participación en comunidades o actividades culturales
Relaciones de amistad profundas
Mayor movilidad y flexibilidad personal
El sociólogo sostiene que esta tendencia refleja el surgimiento de una nueva forma de libertad individual, propia de sociedades modernas donde las personas pueden definir su estilo de vida sin depender de estructuras tradicionales.
Cuándo la soltería es una elección y cuándo no
La psicología clínica introduce una distinción importante para evitar interpretaciones simplistas. No todas las personas que dicen no querer pareja lo hacen desde la misma motivación psicológica.
Aquí entra en juego la Attachment Theory, desarrollada por el psiquiatra John Bowlby y ampliada posteriormente por distintos investigadores. Esta teoría explica cómo los vínculos tempranos influyen en la manera en que las personas se relacionan emocionalmente durante la adultez. Desde esta perspectiva, pueden distinguirse dos escenarios muy distintos.
Autonomía genuina: en este caso, la persona se siente emocionalmente segura y satisfecha con su vida. No rechaza el amor por miedo ni por heridas emocionales. Simplemente prefiere invertir su energía psíquica en otros aspectos de la vida
Apego evitativo: aquí la persona puede desear conexión emocional, pero su sistema psicológico interpreta la intimidad como una amenaza. Como resultado, aparece un patrón conocido como apego evitativo.
El cambio cultural sobre la idea de estar en pareja
Más allá de los factores psicológicos individuales, el aumento de personas que no desean pareja también refleja un cambio cultural profundo. Durante gran parte del siglo XX, la vida adulta seguía un guion bastante claro:
Estudiar
Trabajar
Casarse
Formar una familia
La expansión de oportunidades educativas, la independencia económica y la transformación de las normas sociales hicieron que muchas personas redefinan lo que significa vivir una vida plena.
En este nuevo escenario, la felicidad ya no está necesariamente ligada a una relación romántica. Para algunos individuos, el bienestar aparece en otras formas de conexión:
Amistades profundas
Proyectos personales
Desarrollo intelectual
Comunidades de interés
Así, no querer estar en pareja puede representar simplemente otra manera de construir sentido en la vida.