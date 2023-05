Qué significa realmente el emoji de WhastApp de las manos que forman un corazón

Este emoticón forma parte de la cultura asiática, especialmente de los mangas, y se utiliza para transmitir la sensación de amor y de llevar a alguien en el pecho.

Pero el emoji de las manos que forman un corazón no solo se limita a expresar amor y cariño, también puede utilizarse para expresar apoyo a otra persona. En caso de que tu pareja te lo mande, este mensaje puede expresar tanto amor como amistad y sinceridad.

En la actualidad, existen cerca de 720 emojis en WhatsApp, los cuales han logrado captar la atención de los usuarios por su singularidad y por la posibilidad de expresar sentimientos y emociones de manera rápida y sencilla.

Si eres fanático de los emojis y aún no has utilizado el emoticón de las manos que forman un corazón, no dudes en hacerlo y descubre por ti mismo el significado que puede tener para ti y tus seres queridos.