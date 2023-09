Qué significará el tercer tilde azul en WhatsApp si lo aplica

Desde hace tiempo, WhatsApp ha estado bajo la lupa debido a preocupaciones sobre la privacidad de sus usuarios y las críticas por sus defectos. En este contexto, información no confirmada ha emergido sobre una característica que podría generar un tercer tilde azul, aunque la plataforma aún no se ha pronunciado al respecto. La filtración proviene de Then 24, un sitio web especializado en tecnología.