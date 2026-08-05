Nicole Neumann habló del escándalo de Facundo Moyano y Candela Arizaga: "No es un tema..."

La modelo remarcó que hace cinco años que no tiene contacto con él y evitó dar una opinión directa del tema. “No tengo ni idea. Es una persona con la que yo no tengo ni contacto, ni diálogo, ni absolutamente nada hace más de cinco años", expresó.

Y agregó ante las consultas de los periodistas: "No sé. No tengo para nada ganas de opinar del tema, o sea, nada que ver conmigo, no es un tema mío”.

Ante la pregunta si había vivido algo parecido en el tiempo que estuvieron juntos, Nicole Neumann fue tajante en su postura: "Nada, nada. No tengo nada para decir, no es mi tema", concluyó.

Video: Intrusos (América Tv).

Qué dijo el portero testigo del confuso episodio entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

Camilo, encargado de un edificio de Belgrano que presenció lo sucedido entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, dio detalles del confuso episodio en la madrugada.

"Acababa de sacar la basura y me encuentro con la chica corriendo bastante alterada y que parecía tener un brote porque estaba fuera de sí y no quería que la ayude nadie. Él la quería contener, que se calme y sacarla de la avenida para que no la pise ningún auto pero ella no quería que nadie la ayude", precisó el portero en charla con Sergio Lapegüe y su equipo por América Tv.

"Ella tenía un perro en la mano que cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando", continuó el portero.

Y detalló sobre la situación que observó: "Fueron cinco minutos. Ella sigue corriendo sin el perrito ya y yo le dije a él que me quedaba con el perrito. Apareció un policía que también quiso contenerla y ella no quería, quería subirse a un colectivo e irse y escapar de una situación que no había un peligro tal".

"En ningún momento hablo con ella y sí le dije a Facundo que la siga porque seguía corriendo descalza y semidesnuda. Vi a una persona que estaba tratando de contener a otra que estaba muy mal", cerró Camilo.