Nicole Neumann habló del escándalo de Facundo Moyano y Candela Arizaga: "No es un tema..."

Facundo Moyano y la modelo Candela Arizaga se vieron envueltos en un gran escándalo policial el martes por la madrugada cuando se la vio a la influencer corriendo de madrugada en el barrio de Belgrano y al exdiputado tratando de tranquilizarla.
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La modelo Nicole Neumann fue consultada por el eposidio policial que involucró a su ex pareja Facundo Moyano y la modelo Candela Arizaga.
Facundo Moyano y la modelo Candela Arizaga se vieron envueltos en un gran escándalo policial el martes por la madrugada cuando se la vio a la influencer corriendo de madrugada en el barrio de Belgrano y al exdiputado tratando de tranquilizarla.
Tras la intervención de efectivos tras un llamado al 911, Moyano fue detenido y luego fue liberado esa misma noche mientras avanza la investigación.
Por su parte, la joven de 23 años fue traslada al Hospital Pirovano donde la estabilizaron tras el estado nervioso al que había llegado y fue dada de alta.
En medio del revuelo que generó el episodio, Nicole Neumann, quien fue pareja de Facundo Moyano en 2017, fue consultada por este hecho y evitó entrar en detalles.
La modelo remarcó que hace cinco años que no tiene contacto con él y evitó dar una opinión directa del tema. “No tengo ni idea. Es una persona con la que yo no tengo ni contacto, ni diálogo, ni absolutamente nada hace más de cinco años", expresó.
Y agregó ante las consultas de los periodistas: "No sé. No tengo para nada ganas de opinar del tema, o sea, nada que ver conmigo, no es un tema mío”.
Ante la pregunta si había vivido algo parecido en el tiempo que estuvieron juntos, Nicole Neumann fue tajante en su postura: "Nada, nada. No tengo nada para decir, no es mi tema", concluyó.
Video: Intrusos (América Tv).
Camilo, encargado de un edificio de Belgrano que presenció lo sucedido entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, dio detalles del confuso episodio en la madrugada.
"Acababa de sacar la basura y me encuentro con la chica corriendo bastante alterada y que parecía tener un brote porque estaba fuera de sí y no quería que la ayude nadie. Él la quería contener, que se calme y sacarla de la avenida para que no la pise ningún auto pero ella no quería que nadie la ayude", precisó el portero en charla con Sergio Lapegüe y su equipo por América Tv.
"Ella tenía un perro en la mano que cuando él trata de contenerla, el perro se suelta y yo lo pude agarrar. Lo tenemos acá en el departamento de una propietaria que amablemente lo está cuidando", continuó el portero.
Y detalló sobre la situación que observó: "Fueron cinco minutos. Ella sigue corriendo sin el perrito ya y yo le dije a él que me quedaba con el perrito. Apareció un policía que también quiso contenerla y ella no quería, quería subirse a un colectivo e irse y escapar de una situación que no había un peligro tal".
"En ningún momento hablo con ella y sí le dije a Facundo que la siga porque seguía corriendo descalza y semidesnuda. Vi a una persona que estaba tratando de contener a otra que estaba muy mal", cerró Camilo.