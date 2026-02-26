Qué ver en Netflix: la mejor película basada en hechos reales sobre un amor prohibido

Ambas se conocieron siendo jóvenes. Compartieron vocación y destino profesional. Pero también compartieron un vínculo sentimental que, en 1901, resultó impensable para la mentalidad dominante. La relación avanzó en secreto. Los rumores comenzaron a circular. Las miradas se volvieron acusadoras.

En un contexto profundamente conservador, donde la Iglesia tenía un rol central en la vida civil, cualquier desviación de la norma era castigada con dureza. Fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría la historia.

Elisa adoptó una identidad masculina bajo el nombre de "Mario". Según relataron crónicas de la época, se presentó como primo fallecido que regresaba del extranjero. Con esa identidad logró que se celebrara un matrimonio por la Iglesia con Marcela. El enlace quedó registrado. Y así se produjo lo que muchos historiadores consideraron el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en España.

El escándalo estalló poco después. La prensa se hizo eco, las autoridades investigaron y la presión fue brutal. Pero el gesto ya había quedado inscrito en los registros oficiales.

Una apuesta estética que reforzó el impacto de la película

La directora Isabel Coixet decidió contar esta historia con una narrativa íntima y contenida. Eligió el blanco y negro para subrayar el contraste entre la luz del amor y la oscuridad del contexto social.

La película, titulada Elisa y Marcela, se estrenó en 2019 y formó parte del catálogo original de Netflix. Desde su lanzamiento, generó conversación tanto por su temática como por su propuesta estética.

El elenco de "Elisa y Marcela" en Netflix

Natalia de Molina

Greta Fernández

Sara Casasnovas

Tamar Novas

Kelly Lua

Manuel Lourenzo

Jorge Suquet

Ana Santos

Mariana Carballal

Roberto Leal

El reconocimiento internacional que pocos esperaban

La película fue seleccionada para competir en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín en 2019. La Berlinale la incluyó en la carrera por el Oso de Oro, uno de los premios más prestigiosos del cine europeo.

Ese paso marcó un hito. Fue una de las primeras producciones originales de Netflix que aspiró a ese galardón en ese certamen. La presencia en Berlín consolidó el perfil internacional del proyecto y reforzó el posicionamiento de la plataforma en el circuito de festivales.

Por qué esta película sigue generando impacto en Netflix

El catálogo de Netflix se renovó de forma constante. Sin embargo, algunas producciones mantuvieron vigencia por la fuerza de su contenido. Este drama biográfico se convirtió en una recomendación recurrente para quienes buscan historias reales que hayan marcado un antes y un después.

Además, la temática conectó con debates contemporáneos sobre derechos y diversidad. Aunque los hechos ocurrieron en 1901, las preguntas que planteó la película siguieron siendo relevantes.

Tráiler de "Elisa y Marcela" en Netflix