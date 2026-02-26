Qué ver en Netflix: la mejor película basada en hechos reales sobre un amor prohibido
Esta historia basada en hechos reales causa furor en Netflix. La película que retrata un romance que rompió todas las reglas.
Qué ver en Netflix: la mejor película basada en hechos reales sobre un amor prohibido. (Foto: Archivo)
Una película basada en hechos reales sobre un amor prohibido volvió a captar la atención del público de Netflix que busca historias intensas, verídicas y cargadas de valentía. La plataforma sorprendió otra vez con un drama romántico biográfico que no solo emocionó, sino que también dejó una huella histórica.
Se trató de "Elisa y Marcela" (2019), un relato ambientado a comienzos del siglo XX, cuando amar fuera de las normas establecidas podía costar el prestigio, el trabajo y hasta la libertad.
La cinta fue rodada en blanco y negro. Ese recurso no fue casual. La directora buscó que el espectador sintiera la atmósfera opresiva de una época en la que la moral religiosa y las convenciones sociales lo dominaban todo.
La historia real que desafió a toda una sociedad
La película se basó en la vida de Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas, dos maestras gallegas que protagonizaron uno de los episodios más audaces de la historia LGBTQ+ en España.
Ambas se conocieron siendo jóvenes. Compartieron vocación y destino profesional. Pero también compartieron un vínculo sentimental que, en 1901, resultó impensable para la mentalidad dominante. La relación avanzó en secreto. Los rumores comenzaron a circular. Las miradas se volvieron acusadoras.
En un contexto profundamente conservador, donde la Iglesia tenía un rol central en la vida civil, cualquier desviación de la norma era castigada con dureza. Fue entonces cuando tomaron una decisión que cambiaría la historia.
Elisa adoptó una identidad masculina bajo el nombre de "Mario". Según relataron crónicas de la época, se presentó como primo fallecido que regresaba del extranjero. Con esa identidad logró que se celebrara un matrimoniopor la Iglesia con Marcela. El enlace quedó registrado. Y así se produjo lo que muchos historiadores consideraron el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en España.
El escándalo estalló poco después. La prensa se hizo eco, las autoridades investigaron y la presión fue brutal. Pero el gesto ya había quedado inscrito en los registros oficiales.
Una apuesta estética que reforzó el impacto de la película
La directora Isabel Coixet decidió contar esta historia con una narrativa íntima y contenida. Eligió el blanco y negro para subrayar el contraste entre la luz del amor y la oscuridad del contexto social.
La película, titulada Elisa y Marcela, se estrenó en 2019 y formó parte del catálogo original de Netflix. Desde su lanzamiento, generó conversación tanto por su temática como por su propuesta estética.
El elenco de "Elisa y Marcela" en Netflix
Natalia de Molina
Greta Fernández
Sara Casasnovas
Tamar Novas
Kelly Lua
Manuel Lourenzo
Jorge Suquet
Ana Santos
Mariana Carballal
Roberto Leal
El reconocimiento internacional que pocos esperaban
La película fue seleccionada para competir en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín en 2019. La Berlinale la incluyó en la carrera por el Oso de Oro, uno de los premios más prestigiosos del cine europeo.
Ese paso marcó un hito. Fue una de las primeras producciones originales de Netflix que aspiró a ese galardón en ese certamen. La presencia en Berlín consolidó el perfil internacional del proyecto y reforzó el posicionamiento de la plataforma en el circuito de festivales.
Por qué esta película sigue generando impacto en Netflix
El catálogo de Netflix se renovó de forma constante. Sin embargo, algunas producciones mantuvieron vigencia por la fuerza de su contenido. Este drama biográfico se convirtió en una recomendación recurrente para quienes buscan historias reales que hayan marcado un antes y un después.
Además, la temática conectó con debates contemporáneos sobre derechos y diversidad. Aunque los hechos ocurrieron en 1901, las preguntas que planteó la película siguieron siendo relevantes.