Si tenés un cargador de celular, tenés un tesoro: cómo aprovecharlo antes de descartarlo

Fuente de alimentación para pequeños dispositivos: muchos cargadores mantienen una salida estándar de 5V. Eso permitió que se utilicen como adaptadores de corriente para luces LED, radios portátiles, routers antiguos o parlantes de baja potencia. En lugar de comprar una nueva fuente, se pudo reutilizar la existente sin gastar de más.

Recarga de baterías externas: si el cargador aún funciona y tiene salida USB convencional, sirvió perfectamente para recargar power banks o baterías portátiles. No todo necesita carga rápida. Para dispositivos secundarios, un cargador de menor potencia cumplió sin inconvenientes.

Proyectos de electrónica o robótica: en el mundo DIY (do it yourself), los cargadores antiguos fueron especialmente valorados. Se usaron como fuente de alimentación para pequeños robots, sensores o placas Arduino. Técnicos y aficionados los aprovecharon como alternativa económica para pruebas y desarrollos caseros.

Cargador alternativo para dispositivos secundarios: auriculares inalámbricos, lectores de libros electrónicos o juguetes recargables no requieren siempre cargadores de alta potencia. Un adaptador antiguo puede alimentar estos equipos sin riesgo, siempre que se verifique el voltaje y amperaje adecuados.

Banco de piezas para reparación: incluso si dejó de funcionar, un cargador puede desarmarse para extraer conectores, cables o componentes internos. Para quienes reparan electrónica, estos repuestos resultaron útiles y evitaron compras innecesarias.

Cuáles son los cargadores que hoy tienen más valor en el mercado

No todos los cargadores antiguos valen lo mismo. Algunos modelos despertaron interés entre coleccionistas, técnicos o usuarios que aún mantienen dispositivos antiguos en funcionamiento.

Los cargadores originales de marcas como Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Apple o Samsung fueron especialmente buscados cuando se conservaron en buen estado.

También ganaron valor aquellos que utilizaron conectores poco frecuentes:

Pines redondos antiguos

Conectores propietarios ya discontinuados

Entradas de 3,5 mm específicas de modelos viejos

Aunque hoy predomine el USB-C, todavía existen equipos activos que requieren esos formatos. Y cuando un accesorio deja de fabricarse, su precio puede subir.

Qué no hacer con un cargador viejo si querés evitar riesgos

El error más común fue tirarlo a la basura común. Los cargadores contienen componentes electrónicos y materiales que pueden contaminar si no se procesan correctamente. No se recomendó desecharlos junto con residuos domiciliarios. La alternativa responsable fue llevarlos a puntos verdes o campañas de reciclaje electrónico.

Cómo identificar si el cargador todavía funciona correctamente

Antes de reutilizar o vender, se recomendó hacer una verificación básica.

Primero, conectar un dispositivo compatible y comprobar si carga con normalidad. Si el equipo respondió y no hubo interrupciones, el cargador mantuvo su funcionalidad.

Segundo, revisar la etiqueta técnica. Allí figuraron datos esenciales:

Voltaje de salida (por ejemplo, 5V)

Amperaje (1A, 2A u otros valores)

Estos números indicaron qué dispositivos puede alimentar sin dañarlos. Un lector electrónico o auricular inalámbrico no requiere la misma potencia que un smartphone moderno.

En algunos casos, el problema no estuvo en el adaptador sino en el cable. Si el transformador funcionó pero el cable falló, pudo reemplazarse con uno compatible.