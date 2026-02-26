Si tenés un viejo cargador de celular, guardás un tesoro aunque no lo sepas. Los usos poco conocidos que podés darle y cuáles tienen más valor hoy.
Si tenés un cargador de celular, tenés un tesoro: cómo aprovecharlo antes de descartarlo. (Foto: Archivo)
Lo que parece un simple accesorio en desuso puede convertirse en una herramienta útil, una pieza buscada en el mercado de segunda mano o incluso en una fuente de ahorro doméstico.
Durante años, la lógica fue simple: celular nuevo, cargador nuevo. Sin embargo, esa dinámica dejó como saldo una acumulación silenciosa de componentes electrónicos que todavía funcionan. Y ahí aparece la oportunidad.
Lejos de ser un residuo tecnológico sin valor, un cargador antiguo puede tener múltiples aplicaciones dentro del hogar o en proyectos electrónicos simples. Estas son algunas de las alternativas más recomendadas.
No todos los cargadores antiguos valen lo mismo. Algunos modelos despertaron interés entre coleccionistas, técnicos o usuarios que aún mantienen dispositivos antiguos en funcionamiento.
Los cargadores originales de marcas como Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Apple o Samsung fueron especialmente buscados cuando se conservaron en buen estado.
También ganaron valor aquellos que utilizaron conectores poco frecuentes:
Aunque hoy predomine el USB-C, todavía existen equipos activos que requieren esos formatos. Y cuando un accesorio deja de fabricarse, su precio puede subir.
El error más común fue tirarlo a la basura común. Los cargadores contienen componentes electrónicos y materiales que pueden contaminar si no se procesan correctamente. No se recomendó desecharlos junto con residuos domiciliarios. La alternativa responsable fue llevarlos a puntos verdes o campañas de reciclaje electrónico.
Antes de reutilizar o vender, se recomendó hacer una verificación básica.
Primero, conectar un dispositivo compatible y comprobar si carga con normalidad. Si el equipo respondió y no hubo interrupciones, el cargador mantuvo su funcionalidad.
Segundo, revisar la etiqueta técnica. Allí figuraron datos esenciales:
Estos números indicaron qué dispositivos puede alimentar sin dañarlos. Un lector electrónico o auricular inalámbrico no requiere la misma potencia que un smartphone moderno.
En algunos casos, el problema no estuvo en el adaptador sino en el cable. Si el transformador funcionó pero el cable falló, pudo reemplazarse con uno compatible.