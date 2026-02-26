Brutal robo en Merlo: le patearon la cabeza a un hombre para sacarle el auto y lo dejaron inconsciente

Embed

Apenas el conductor abrió la puerta y descendió, ambos se abalanzaron sobre él. Lo redujeron rápidamente y le sustrajeron algunas pertenencias. Tras el robo, parecían retirarse del lugar. Sin embargo, la violencia no terminó allí.

Menos de un segundo después, los delincuentes regresaron sobre la víctima. Lo empujaron con fuerza y uno de ellos le propinó una brutal patada en la cabeza, un golpe que lo dejó tendido e inconsciente sobre el asfalto. La escena, captada en detalle por la cámara de seguridad, generó conmoción entre los vecinos.

Uno de los sospechosos intentó llevarse el vehículo

Mientras el hombre permanecía inmóvil en la calle, uno de los sospechosos intentó llevarse el vehículo. No obstante, por motivos que aún se desconocen, desistió de la maniobra y decidió escapar junto a su cómplice.

De acuerdo con las imágenes, todo ocurrió en pocos segundos y en medio de la soledad de la noche. No se observan testigos en la zona, lo que complica la identificación de los agresores.

La investigación avanza para determinar la identidad de los delincuentes y reconstruir con precisión la secuencia del ataque, mientras el caso se suma a la inseguridad en el conurbano bonaerense.