Policiales
Merlo
Robo
Inseguridad

Brutal robo en Merlo: le patearon la cabeza a un hombre para sacarle el auto y lo dejaron inconsciente

Los delincuentes se llevaron algunas pertenencias de la víctima, pero no pudieron arrancar el vehículo. Los ladrones finalmente escaparon.

Un brutal intento de robo quedó registrado por cámaras de seguridad en la localidad bonaerense de Merlo. Un hombre fue atacado por dos delincuentes que lo emboscaron, le robaron sus pertenencias y uno de ellos le dio una violenta patada en la cabeza que lo dejó inconsciente en plena calle y aunque el objetivo era llevarse el auto, los ladrones finalmente escaparon sin concretar el robo del vehículo.

El hecho ocurrió hace algunos días en la esquina de Avellaneda y Maipú, en una zona con escaso movimiento durante la noche. La secuencia, que quedó filmada, muestra con claridad cómo los asaltantes siguieron a la víctima apenas estacionó su auto blanco y esperaron el momento exacto para atacarlo.

Según se observa en el video, los delincuentes caminaban por la vereda segundos después de que el conductor detuviera el vehículo. Hasta ese momento, el hombre no sospechaba que estaba siendo vigilado ni que se encontraba a punto de ser emboscado.

En cuestión de segundos, los ladrones se dividieron para sorprenderlo. Uno se ubicó en la parte delantera del auto y el otro se acercó sigilosamente desde atrás, coordinando el ataque para impedir cualquier reacción.

Apenas el conductor abrió la puerta y descendió, ambos se abalanzaron sobre él. Lo redujeron rápidamente y le sustrajeron algunas pertenencias. Tras el robo, parecían retirarse del lugar. Sin embargo, la violencia no terminó allí.

Menos de un segundo después, los delincuentes regresaron sobre la víctima. Lo empujaron con fuerza y uno de ellos le propinó una brutal patada en la cabeza, un golpe que lo dejó tendido e inconsciente sobre el asfalto. La escena, captada en detalle por la cámara de seguridad, generó conmoción entre los vecinos.

Uno de los sospechosos intentó llevarse el vehículo

Mientras el hombre permanecía inmóvil en la calle, uno de los sospechosos intentó llevarse el vehículo. No obstante, por motivos que aún se desconocen, desistió de la maniobra y decidió escapar junto a su cómplice.

De acuerdo con las imágenes, todo ocurrió en pocos segundos y en medio de la soledad de la noche. No se observan testigos en la zona, lo que complica la identificación de los agresores.

La investigación avanza para determinar la identidad de los delincuentes y reconstruir con precisión la secuencia del ataque, mientras el caso se suma a la inseguridad en el conurbano bonaerense.

