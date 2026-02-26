Llanto y crisis en Gran Hermano Generación Dorada: Kennys Palacios se quebró y dudó de su continuidad

El estilista abrió su corazón: "Me levanté preguntándome qué hago acá. No sé si está bien". Andrea, con firmeza, lo contuvo: "Claro que está bien. ¿Te pasó algo? ¿Tuviste algún mal comentario?".

La actriz le recordó el motivo de su ingreso: "Mirá, entraste acá para divertirte, para mostrar cómo sos, para que la gente te conozca, que sos un tipo que por vos mismo valés, que no necesitás ser ni el maquillador o el peinador de... Que sos un tipo talentoso, que tenés mucho humor".

Kennys, sin embargo, confesó el peso que siente: "Es que creo que toda esa mochila me pesa, tratando de demostrar que soy más que eso". "Por eso, la gente no lo sabe porque, obviamente, que conoce una sola parte o una sola campana", le dijo Andrea.

A pesar de la angustia, también dejó ver su gratitud: "Estoy re feliz de estar acá y de no haber salido nominado. Pero no sé... necesito saber de mi mamá también".

Andrea, con calma, le ofreció una salida: "Bueno, pero podés entrar y preguntarle al psicólogo".

Cuál fue la delicada acusación contra Kennys Palacios que sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió este miércoles por la noche su primera gala de nominación, y como suele ocurrir en este tipo de instancias, no faltaron los momentos de tensión ni los comentarios que dejaron a todos sorprendidos. En plena transmisión, Santiago del Moro tomó el micrófono y lanzó una observación que rápidamente encendió la polémica dentro del reality.

El conductor interactuó con los participantes y, casi sin proponérselo, sacó a la luz una situación que involucraba directamente a Nazareno Pompei y Kennys Palacios. El cruce generó un clima incómodo que no pasó inadvertido ni para los jugadores ni para quienes seguían el programa desde sus casas.

La escena comenzó cuando Del Moro le señaló a Nazareno que lo había visto especialmente afectuoso en la convivencia, apenas tres días después del inicio de la temporada 2026 del exitoso ciclo. El exfutbolista, lejos de incomodarse, contestó con calma: “Estoy 10 puntos. Soy muy cariñoso”, dejando claro que su manera de ser no cambia frente a las cámaras. Pero el diálogo tomó otro rumbo cuando Kennys, con tono jocoso, comentó: “Acá los chicos se enamoran muy rápido”. Lo que parecía una broma más dentro de la dinámica, terminó derivando en una confesión inesperada de Nazareno que descolocó a todos.

Sin rodeos, el exjugador retrucó: “No, no, que no sea celoso. Él me prestó el pantalón. Y se me quiso meter en la ducha”. La frase cayó como un baldazo de agua fría en medio de la gala y alteró por completo el ambiente.

La respuesta de Kennys Palacios, conocido por ser el peluquero de Wanda Nara, no tardó en llegar. Con evidente enojo, negó tajantemente lo dicho por su compañero y recurrió a las cámaras del programa para respaldar su versión. “No, por suerte las cámaras están las 24 horas. Si miente, nominado la próxima”, disparó con fastidio.

De esta manera, la primera noche de nominaciones dejó en claro que la convivencia en la casa promete ser intensa, con acusaciones cruzadas y conflictos que podrían escalar en los próximos días.