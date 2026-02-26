El feroz cruce de Pilar Smith con Luis Ventura por su expulsión de Aptra: "No me quieren porque..."

Embed

Asimismo, en medio de su verborragia, la periodista continuó argumentando que la expulsaron ocurrió cuando estaba de vacaciones, habiendo avisado a la comisión directiva si bien la fecha de la asamblea ya había sido oportunamente avisada a todos los socios.

"Son temas personales acá. Yo no violé ningún estatuto. Acá no me quieren porque no me quieren, porque es así", disparó completamente molesta haciendo reaccionar al presidente de Aptra."E sto, convengamos, fue una pelea de empresarios de la cual vos eras amiga de un empresario y el otro no te quería. Esa es la realidad", deslizó Ventura en referencia a Oscar Posedente y Diego Suárez respectivamente.

"Disculpame, si este empresario hubiese hecho bien la transmisión, yo hubiese dicho, qué buen Martín Fierro", se defendió Pilar al tiempo que Ventura puso las cartas sobre la mesa al revelar que "lo que decían los socios es que este empresario te favorecía en un montón de cosas", mientras la rubia aseveraba que es mentira". "Yo hablé de lo que vi", remarcó firme.

"Si Posedente hubiese hecho bien el Martín Fierro yo hubiese sido la primera (en decir) qué bien... qué tiene que ver que él tenga una puja con el empresario que yo sí banqué (Suárez) porque realmente el primer Martín Fierro latino al aire salió espectacular", planteó entonces la periodista frente a Luis Ventura en lo que resultó un explosivo cara a cara.

"¡Yo hablo de lo que veo! Las internas de ellos dos me importan tres cornos", afirmó entonces Smith totalmente desencajada y fuera de sí por la decisión de los socios tomada en asamblea de apartarla por criticar a la entidad públicamente en lugar para plantear su mirada puertas para adentro para así sumar su granito de arena en pos de mejorar la entidad periodística.

Qué dijeron Pilar Smith y Luis Ventura tras el explosivo cruce radial por la decisión de echarla de Aptra

En tanto, luego del feroz cruce radial de los periodistas, Intrusos (América TV) fue en busca de la palabra de ambos. En primer lugar, Pilar Smith analizó frente a la cámaras del programa de espectáculos: "Yo creo que se fue todo de las manos, creo que él está desbordado, estuvo desbordado también a fin de año, con mucha cosa, por eso cuando yo me fui a esos tres días de vacaciones, él me dijo, anda tranquila, que nada se va a decidir, no va a pasar nada, y al final me echaron".

"Entonces yo creo que quizá esto fue un plan de algunos socios que no me querían, que querían echar por echarme. Acá hay algo macabro que yo no tengo ni idea por dónde viene", advirtió filosa sin terminar de aceptar la decisión votada en la asamblea de la entidad.

Fue allí que confió no sentirte echada y reveló que continúa pagando la correspondiente cuota. "La idea sería convocar una nueva asamblea y que podamos estar todos, que todos se expongan, y si ahí me vuelven a echar, bueno, listo, me iré y participaré de otros premios, los que me quieran convocar", propuso entonces la actual angelita.

Por su parte, Luis Ventura confió a Intrusos que el cruce lo tomó por sorpresa, dado que aceptó la invitación de Pasman a su programa pensando que hablarían de fútbol, pero admitió que "todo derivó en el Martín Fierro".

En cuanto a si estaba al tanto del enojo de Pilar por la situación, el periodista confió que a su favor tuvo solamente un voto en la asamblea en la que estuvo ausente porque se "había ido de vacaciones".

Por su parte, sobre la desprolijidad que denuncia Smith, el presidente de Aptra explicó que "todo fue consultado con escribano, con abogados y con los socios".

Por último, sobre si Pilar Smith podría volver a Aptra dado que continúa pagando la cuota mensual, Ventura fue claro: "Bueno, pero hay un estatuto y un reglamento. Hay que leerlo"; al tiempo que ante la chance de que efectivamente sea recibida nuevamente en la asociación, Luis concluyó asegurando que la recibirá tan "bien como a todo el resto de los socios".