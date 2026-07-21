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Becas Progresar: quiénes cobran hasta $140.000 en julio y cómo consultar el pago

Los estudiantes aprobados en la primera convocatoria de 2026 pueden recibir en un único depósito las cuotas pendientes desde marzo.

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Becas Progresar: quiénes cobran hasta $140.000 en julio y cómo consultar el pago

Miles de estudiantes recibirán durante julio un pago extraordinario correspondiente a las Becas Progresar. La liquidación contempla cuotas retroactivas para quienes fueron aprobados en la primera convocatoria de 2026 y, por ese motivo, algunos beneficiarios cobrarán este mes un monto superior al habitual.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a acreditar los pagos correspondientes a estudiantes que obtuvieron la aprobación de la beca luego de finalizar el proceso de evaluación académica y socioeconómica.

La medida, implementada junto con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, permite regularizar las cuotas que habían quedado pendientes desde el inicio del ciclo lectivo. De esta manera, quienes fueron incorporados al programa pueden recibir en un único depósito el dinero correspondiente a los meses en los que su solicitud permaneció en evaluación.

Becas Progresar: cuánto se cobra en julio

Las Becas Progresar se cobran por mes vencido. Por lo tanto, durante julio se acredita la cuota correspondiente a junio.

En el caso de los estudiantes que reciben el beneficio por primera vez y fueron aprobados luego de la evaluación, pueden cobrar hasta cuatro cuotas juntas, correspondientes a marzo, abril, mayo y junio.

El monto mensual de la beca es de $35.000. Sin embargo, en algunas líneas del programa se aplica una retención del 20%. En esos casos:

  • Monto total de la beca: $35.000.
  • Pago mensual efectivo: $28.000.
  • Monto retenido: $7.000.

El porcentaje retenido se abona posteriormente, una vez que el estudiante acredita el cumplimiento de la regularidad académica exigida por el programa.

Becas Progresar: quiénes pueden cobrar $140.000 en julio

El pago extraordinario de hasta $140.000 corresponde a quienes fueron aprobados y tienen cuotas retroactivas pendientes de cobro. El monto más alto alcanza a estudiantes de las siguientes líneas:

  • Progresar Superior.
  • Carreras terciarias.
  • Carreras universitarias.
  • Progresar Enfermería.

En estos casos, el depósito puede incluir las cuotas correspondientes a:

  • Marzo: $35.000.
  • Abril: $35.000.
  • Mayo: $35.000.
  • Junio: $35.000.

De esta manera, el pago acumulado alcanza los $140.000.

Sin embargo, si al beneficiario le corresponde la retención del 20%, el monto efectivo por las cuatro cuotas será de $112.000.

No todos los estudiantes recibirán el mismo importe. El monto final depende de la línea de Becas Progresar a la que pertenece cada beneficiario, si corresponde la retención del 20% y la cantidad de cuotas retroactivas que tenga pendientes.

Cómo consultar si corresponde el pago extraordinario

Los beneficiarios pueden consultar si tienen un pago pendiente y conocer la fecha de acreditación a través de los canales oficiales.

Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, o consultar la plataforma oficial de Becas Progresar, donde también pueden verificar el estado de la inscripción y la aprobación del beneficio.

En estos canales se puede consultar el monto asignado y la información relacionada con el calendario de pagos.

En pocas palabras

  • Becas Progresar: Miles de estudiantes cobran en julio un pago extraordinario.
  • Monto: El pago puede incluir hasta cuatro cuotas retroactivas, alcanzando $140.000.
  • Consulta: Los beneficiarios pueden verificar su situación a través de Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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