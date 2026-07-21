Becas Progresar: quiénes cobran hasta $140.000 en julio y cómo consultar el pago

En el caso de los estudiantes que reciben el beneficio por primera vez y fueron aprobados luego de la evaluación, pueden cobrar hasta cuatro cuotas juntas, correspondientes a marzo, abril, mayo y junio.
El monto mensual de la beca es de $35.000. Sin embargo, en algunas líneas del programa se aplica una retención del 20%. En esos casos:
- Monto total de la beca: $35.000.
- Pago mensual efectivo: $28.000.
- Monto retenido: $7.000.
El porcentaje retenido se abona posteriormente, una vez que el estudiante acredita el cumplimiento de la regularidad académica exigida por el programa.
Becas Progresar: quiénes pueden cobrar $140.000 en julio
El pago extraordinario de hasta $140.000 corresponde a quienes fueron aprobados y tienen cuotas retroactivas pendientes de cobro. El monto más alto alcanza a estudiantes de las siguientes líneas:
- Progresar Superior.
- Carreras terciarias.
- Carreras universitarias.
- Progresar Enfermería.
En estos casos, el depósito puede incluir las cuotas correspondientes a:
- Marzo: $35.000.
- Abril: $35.000.
- Mayo: $35.000.
- Junio: $35.000.
De esta manera, el pago acumulado alcanza los $140.000.
Sin embargo, si al beneficiario le corresponde la retención del 20%, el monto efectivo por las cuatro cuotas será de $112.000.
No todos los estudiantes recibirán el mismo importe. El monto final depende de la línea de Becas Progresar a la que pertenece cada beneficiario, si corresponde la retención del 20% y la cantidad de cuotas retroactivas que tenga pendientes.
Cómo consultar si corresponde el pago extraordinario
Los beneficiarios pueden consultar si tienen un pago pendiente y conocer la fecha de acreditación a través de los canales oficiales.
Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, o consultar la plataforma oficial de Becas Progresar, donde también pueden verificar el estado de la inscripción y la aprobación del beneficio.
En estos canales se puede consultar el monto asignado y la información relacionada con el calendario de pagos.