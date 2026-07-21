Becas Progresar: quiénes cobran hasta $140.000 en julio y cómo consultar el pago

En el caso de los estudiantes que reciben el beneficio por primera vez y fueron aprobados luego de la evaluación, pueden cobrar hasta cuatro cuotas juntas, correspondientes a marzo, abril, mayo y junio.

El monto mensual de la beca es de $35.000. Sin embargo, en algunas líneas del programa se aplica una retención del 20%. En esos casos:

Monto total de la beca: $35.000.

$35.000. Pago mensual efectivo: $28.000.

$28.000. Monto retenido: $7.000.

El porcentaje retenido se abona posteriormente, una vez que el estudiante acredita el cumplimiento de la regularidad académica exigida por el programa.

Becas Progresar: quiénes pueden cobrar $140.000 en julio

El pago extraordinario de hasta $140.000 corresponde a quienes fueron aprobados y tienen cuotas retroactivas pendientes de cobro. El monto más alto alcanza a estudiantes de las siguientes líneas:

Progresar Superior.

Carreras terciarias.

Carreras universitarias.

Progresar Enfermería.

En estos casos, el depósito puede incluir las cuotas correspondientes a:

Marzo: $35.000.

$35.000. Abril: $35.000.

$35.000. Mayo: $35.000.

$35.000. Junio: $35.000.

De esta manera, el pago acumulado alcanza los $140.000.

Sin embargo, si al beneficiario le corresponde la retención del 20%, el monto efectivo por las cuatro cuotas será de $112.000.

No todos los estudiantes recibirán el mismo importe. El monto final depende de la línea de Becas Progresar a la que pertenece cada beneficiario, si corresponde la retención del 20% y la cantidad de cuotas retroactivas que tenga pendientes.

Cómo consultar si corresponde el pago extraordinario

Los beneficiarios pueden consultar si tienen un pago pendiente y conocer la fecha de acreditación a través de los canales oficiales.

Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, o consultar la plataforma oficial de Becas Progresar, donde también pueden verificar el estado de la inscripción y la aprobación del beneficio.

En estos canales se puede consultar el monto asignado y la información relacionada con el calendario de pagos.