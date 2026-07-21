Bomba: Wanda Nara dio detalles del llamado desesperado de Mauro Icardi tras el robo en Milán

Y agregó: "Me cuenta Wanda que estaba en el entretiempo cuando cantaba Madonna y Justin Bieber ahí la llaman por teléfono el custodio y uno sus hijos".

"Los chicos se encierran en un cuarto solos cuando empezaron a ver gente que no conocía en la casa. Les robaron dinero, joyas y los pasaportes. Wanda tiene custodia y quiere investigar", precisó Pepe Ochoa sobre el hecho de inseguridad y la intención de la mediática en que se encuentre a los responsables.

En tanto, aclaró la versión que circuló que desde el entorno de Mauro Icardi no habrían creído del todo del robo, algo que ella desmintió y explicó cómo intervino el futbolista de inmediato en la dramática situación.

“Eso que están diciendo es mentira porque Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Y pidió hablar él con el custodio nuestro”, aseguró Wanda Nara desmintiendo versiones que hacían creer que Icardi dudaba de lo sucedido.

El miedo y especial pedido de Wanda Nara tras el robo en su casa de Milán

Wanda Nara compartió un mensaje vía Instagram donde indicó que las cámaras de seguridad registraron el robo en su casa y pidió que encuentren a los delincuentes.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos", precisó la conductora desde las redes.

En ese sentido, destacó el valor de sus hijos para afrontar esa situación límite: "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos", aclaró más aliviada.

"Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban", continuó la conductora explicando que contarán con medidas de seguridad extra por lo ocurrido.

Y cerró con un claro pedido para dar con los autores del hecho: "Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!".