Mensaje de Yamal a Paredes: el irónico cartel del campeón español sobre el jugador argentino

Mientras España disfrutó de una celebración histórica junto a millones de personas en Madrid, el gesto de Yamal volvió a poner en primer plano una rivalidad que promete seguir dando que hablar incluso después de terminado el Mundial.

Gavi en el piso y Paredes que lo agarra de la remera. Yamal usó esa escena para el cartel irónico que mostró por las calles de Madrid. (Foto: Reuters)

"La velado del año": la burla de Yamal a Paredes desde Madrid

Para los equipos españoles, sean los clubes o la selección, es una tradición llevarlos por la ciudad en un paseo con un micro descapotable para saludar a la afición y recibir los vítores a cada paso. Se llama "la rúa" a esa "procesión de los campeones" porque justamente, se hace por las calles de la ciudad.

En ese periplo, un cartel le llamó la atención a Lamine Yamal. Como cuando en Barcelona festejó el título con el Barsa y tomó una bandera de Palestina para mezclarla con las del club catalán.

Los mensajes de Yamal. En el del campeonato del Barsa, tomó de un hincha la bandera de Palestina. Ahora, pidió un cartel irónico con las peleas de Paredes tras la final del mundial. (Foto: Archivo)

En Madrid, al paso del micro, le llamó la atención un cartel sobre Paredes y se lo pidió al "forofo" (hincha) que lo tenía. Lo recibió y lo mostró desde los más alto del vehículo.

Haciendo una ironía como si se tratara de una pelea de boxeo o del moderno MMA, el cartel decía: "Velada del año: Paredes vs. Javi". Por lo menos, hay un reconocimiento para Leandro Paredes. En los afiches de ese tipo de peleas, siempre el que está primero es el más importante.

Dicho sea de paso, por esos incidentes al final del partido, la FIFA abrió una investigación contra Nahuel Molina, el ayudante técnico Roberto Ayala y el propio Leandro Paredes. El lado oscuro de la final del mundial.