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MUNDIAL 2026

La inesperada revelación de una figura de España tras la final con la Selección Argentina: "Me da pena porque Messi es..."

Una de las grandes figuras de La Roja confesó su admiración por el capitán argentino tras la final y reveló cómo fue saludarlo en el vestuario.

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Fotos: Reuters 

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El desenlace de la Copa del Mundo en los Estados Unidos no solo dejó consagraciones deportivas colectivas e individuales, sino también testimonios de profunda admiración hacia la figura del capitán albiceleste. España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, encuentro tras el cual Pau Cubarsí fue electo como mejor jugador joven del torneo y expresó su "pena" por haber derrotado a Lionel Messi en la definición, al tratarse de su ídolo. El marcador central del equipo europeo reflexionó sobre la huella que dejó el astro rosarino en las nuevas generaciones de deportistas que hoy compiten en el máximo nivel internacional.

Leé también El duro posteo de Rodrigo De Paul después de la final: "Conspiraciones infundadas"
El duro posteo de De Paul tras la derrota en la final. (Foto: Reuters).

Las vivencias personales del zaguero ibérico cobraron un significado particular debido al vínculo afectivo e histórico con la institución donde se formó. El defensor central de 19 años que se destaca en Barcelona habló de lo que fue enfrentar al astro rosarino, a quien vio brillar en el elenco blaugrana durante su infancia. La experiencia de cruzarse en el túnel de vestuarios representó un momento único previo al pitazo inicial en Nueva Jersey: "Nunca lo había visto cara a cara, cuando le saludé en el vestuario me quedé como '¿esto es verdad?' y ya te pones en el partido en la faena a intentar ganarla", inició en diálogo con El Partidazo de COPE.

El impacto de compartir el terreno de juego con el diez de la Selección Argentina permaneció grabado en las sensaciones del joven futbolista tras la obtención del título de la FIFA. "Puedo decir eso, es un excelente privilegio haber compartido campo con él. También me da pena porque es mi ídolo y verle perder no me gusta pero si gano yo, contentísimo", agregó el marcador central, sintetizando el cruce entre el respeto hacia su referente futbolístico y la satisfacción por el logro colectivo obtenido por la federación de su país.

Quién fue el mejor jugador joven del Mundial 2026

El zaguero de la Selección de España se quedó con la distinción individual otorgada por la FIFA a las promesas del certamen por encima de otras figuras de su plantel.

El rendimiento del marcador central a lo largo del certamen disputado en Norteamérica lo posicionó en lo más alto de los registros individuales del campeonato mundial. La efectividad en el aspecto defensivo fue un pilar indispensable para la consagración de la Furia Roja en el compromiso decisivo ante Argentina. Pau Cubarsí fue uno de los puntos más altos en la Furia Roja durante todo el torneo al hacer una formidable dupla con Aymeric Laporte que le permitió coronarse como el mejor jugador joven de todo el certamen, por encima de su compañero Lamine Yamal, consolidando su jerarquía internacional a corta edad.

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