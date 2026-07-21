La inesperada revelación de una figura de España tras la final con la Selección Argentina: "Me da pena porque Messi es..."

Las vivencias personales del zaguero ibérico cobraron un significado particular debido al vínculo afectivo e histórico con la institución donde se formó. El defensor central de 19 años que se destaca en Barcelona habló de lo que fue enfrentar al astro rosarino, a quien vio brillar en el elenco blaugrana durante su infancia. La experiencia de cruzarse en el túnel de vestuarios representó un momento único previo al pitazo inicial en Nueva Jersey: "Nunca lo había visto cara a cara, cuando le saludé en el vestuario me quedé como '¿esto es verdad?' y ya te pones en el partido en la faena a intentar ganarla", inició en diálogo con El Partidazo de COPE.