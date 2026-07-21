La inesperada revelación de una figura de España tras la final con la Selección Argentina: "Me da pena porque Messi es..."

El desenlace de la Copa del Mundo en los Estados Unidos no solo dejó consagraciones deportivas colectivas e individuales, sino también testimonios de profunda admiración hacia la figura del capitán albiceleste. España derrotó 1-0 a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, encuentro tras el cual Pau Cubarsí fue electo como mejor jugador joven del torneo y expresó su "pena" por haber derrotado a Lionel Messi en la definición, al tratarse de su ídolo. El marcador central del equipo europeo reflexionó sobre la huella que dejó el astro rosarino en las nuevas generaciones de deportistas que hoy compiten en el máximo nivel internacional.