India es la mayor de los tres hijos que tuvieron el actor y la modelo. Desde chica estuvo vinculada al mundo artístico y de la moda, acompañando en distintas oportunidades a su mamá en actividades relacionadas con el modelaje.

A los 13 años comenzó a dar sus primeros pasos en el universo de las pasarelas y las producciones fotográficas. Con el tiempo también desarrolló presencia en las redes sociales: actualmente comparte contenidos sobre sus looks, viajes, actividades cotidianas y sus intereses personales.

Pero hay una pasión que ocupa un lugar central en su vida: la equitación. India practica este deporte y mantiene un vínculo muy cercano con los caballos y la naturaleza. Esa afición también la llevó a compartir parte de su rutina de entrenamiento y de su vida al aire libre.

Después de terminar la secundaria, la joven comenzó una etapa de mayor independencia y realizó viajes por el exterior. Entre los destinos que trascendieron aparecen distintas ciudades de Bélgica, como Lovaina y Brujas, además de escapadas a otros lugares.

Aunque es hija de dos figuras conocidas, India suele mostrar en sus redes una faceta más cotidiana. En una publicación de TikTok, realizó una presentación personal en la que compartió algunos de sus gustos: la moda, la cocina, los animales, los viajes y los momentos con sus seres queridos.

También dejó ver su interés por preparar platos elaborados y organizar encuentros alrededor de la mesa. Las flores, los detalles estéticos y los paisajes aparecen entre los elementos que forman parte de las imágenes que comparte con sus seguidores.

Mientras tanto, la separación de Facundo Arana y María Susini sumó otro capítulo a la atención mediática sobre la familia. En ese contexto, la versión sobre la relación sentimental de India y el supuesto desacuerdo entre sus padres volvió a poner a la joven en el centro de las noticias.

Por ahora, ni India ni sus padres realizaron una declaración pública que confirme los detalles difundidos sobre el supuesto noviazgo. La historia, que comenzó como una información televisiva, abrió interrogantes sobre la intimidad familiar y la diferencia de posturas que habría generado el vínculo.