Desenmascarados: se supo de qué club son hinchas los jugadores de Argentina y hay un dato bomba

Gerónimo Rulli – Estudiantes de La Plata

Nacido en La Plata y formado en Estudiantes, Rulli mantiene un fuerte vínculo con el "Pincha", el club donde comenzó su carrera profesional.

Juan Musso – Racing (aunque de chico era de River)

Musso se inició futbolísticamente en Racing y varias veces expresó que uno de sus grandes deseos es retirarse en la institución de Avellaneda. No obstante, también reconoció que durante su infancia simpatizaba por River Plate.

De qué club son hinchas los defensores de la Selección Argentina

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Nahuel Molina – Talleres

El lateral derecho reveló que es hincha de Talleres de Córdoba, aunque también confesó sentir un enorme cariño por Boca Juniors, donde hizo las inferiores. "Soy de Talleres y le tengo un enorme cariño a Boca", afirmó en una entrevista.

Cristian "Cuti" Romero – Belgrano

El defensor cordobés es fanático de Belgrano, el club del que surgió y donde dio sus primeros pasos antes de saltar al fútbol europeo.

Nicolás Otamendi – River Plate

Aunque surgió en Vélez Sarsfield, Otamendi reconoció públicamente su simpatía por River, club en el que jugará una vez que termine el Mundial 2026.

Nicolás Tagliafico – Banfield

El campeón del mundo surgió de Banfield y siempre mostró gratitud y afecto por el "Taladro", club con el que se identifica.

Gonzalo Montiel – River Plate

"Cachete" es un producto genuino de River. Debutó en Primera con esa camiseta y nunca escondió el amor que siente por el "Millonario".

Marcos Senesi – San Lorenzo

El defensor confesó en distintas oportunidades que es hincha de San Lorenzo, una pasión heredada en el ámbito familiar.

Lisandro Martínez – Boca Juniors

El exdefensor de Newell's y Defensa y Justicia reconoció que es simpatizante de Boca, algo que incluso generó la ilusión entre los hinchas xeneizes por verlo alguna vez con esos colores.

Facundo Medina – River Plate

El zaguero, actualmente consolidado en Europa, admitió ser hincha de River desde chico.

De qué club son hinchas los mediocampistas de la Selección Argentina

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Rodrigo De Paul – Racing Club

El motor de la Selección surgió de Racing y mantiene una estrecha relación con la institución. Cada vez que puede expresa públicamente su amor por la "Academia".

Alexis Mac Allister – Boca Juniors

Pese a haberse formado en Argentinos Juniors, Alexis reconoció en varias entrevistas que simpatiza por Boca, club en el que también jugó su padre.

Enzo Fernández – River Plate

Formado en River, el mediocampista nunca ocultó su fanatismo por el club de Núñez.

Exequiel Palacios – River Plate

Otro producto de las inferiores riverplatenses. Palacios siempre se mostró identificado con el "Millonario".

Leandro Paredes – Boca Juniors

Surgido en Boca, Paredes cumplió el sueño de volver a vestir la camiseta azul y oro tras varios años en Europa. Actualmente, es el capitán xeneize.

Valentín Barco – Boca Juniors

El "Colo" es un reconocido hincha de Boca y cumplió el sueño de debutar profesionalmente en el club de sus amores.

Giovani Lo Celso – Rosario Central

El mediocampista rosarino reconoció ser simpatizante de Rosario Central, el clásico rival del club del que es hincha Lionel Messi.

Giuliano Simeone – River Plate

El hijo de Diego Simeone reveló que es hincha de River, una pasión que heredó de su entorno familiar.

Nicolás González – River Plate

El futbolista surgido en Argentinos Juniors manifestó en distintas ocasiones su simpatía por el club de Núñez.

De qué club son hinchas los delanteros de la Selección Argentina

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Lionel Messi – Newell's Old Boys

Aunque construyó una carrera legendaria en Barcelona, Messi nunca ocultó su amor por Newell's, el club rosarino donde comenzó a jugar al fútbol. Incluso mencionó en reiteradas oportunidades su deseo de disputar algún partido con esa camiseta.

Julián Álvarez – River Plate

La "Araña" es otro de los futbolistas identificados plenamente con River, institución donde se formó y brilló antes de dar el salto a Europa.

Thiago Almada – Boca Juniors

El exjugador de Vélez reconoció su simpatía por Boca desde la infancia.

José Manuel López – Boca Juniors (con una versión que lo vincula a Independiente)

En el caso del delantero de Palmeiras existen versiones cruzadas. Mientras algunos lo ubican como simpatizante de Boca, otros lo relacionan con Independiente.

Nicolás Paz – Boca Juniors

El joven talento argentino expresó su afinidad por Boca, club del que es hincha su familia.

Lautaro Martínez – River Plate

La gran sorpresa. Pese a haber surgido en Racing Club, Lautaro reconoció en una entrevista que no era hincha de la Academia y se supo que de chico era de River. De hecho, estuvo cerca de incorporarse a las inferiores del conjunto de Núñez antes de iniciar su camino en Avellaneda.