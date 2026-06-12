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ESCÁNDALO

Amalia Granata durísima con Juanita Tinelli tras la denunciar al ex: "Está ensuciando y tiene problemas"

La diputada Amalia Granata habló en Intrusos y fue categórica con la actitud de Juanita Tinelli por denunciar a su ex Bautista Cuiña por una supuesta agresión en un boliche.

12 jun 2026, 15:40
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Amalia Granata durísima con Juanita Tinelli tras la denunciar al ex: Está ensuciando y tiene problemas
Amalia Granata durísima con Juanita Tinelli tras la denunciar al ex: Está ensuciando y tiene problemas

Amalia Granata durísima con Juanita Tinelli tras la denunciar al ex: "Está ensuciando y tiene problemas"

Amalia Granata durísima con Juanita Tinelli tras la denunciar al ex: Está ensuciando y tiene problemas

Amalia Granata durísima con Juanita Tinelli tras la denunciar al ex: "Está ensuciando y tiene problemas"

Juanita Tinelli denunció a su ex Bautista Cuiña después de coincidir ambos en un boliche de la Costanera este viernes a la madrugada. Según expuso la joven en sede policial, habría recibido un golpe en la cara sin marcas visibles y se negó a ser atendida por los médicos.

Amalia Granata salió al aire en el programa Intrusos (América Tv) y salió al cruce de la versión expuesta por la hija del conductor en la denuncia.

"Él estaba en un boliche con sus amigos y ella va a la mesa de él con otro muchacho y se empieza a besar adelante de él. Le acerca y le pide que se retire y ella se pone un poco nerviosa y lo rasguña a él, tiene rasguños de ella", afirmó la diputada.

Y remarcó que el joven nunca agredió a Juanita: "Él decide irse del boliche y él se entera esta mañana de la denuncia, él no le pegó y la familia está tranquila porque hay cámaras. Lo único físico que hay es que ella lo rasguñó a él en la discusión y él se retira".

"Es una relación tóxica. Tinelli lo sabe y lo ha hablado con la familia de Bauti: ella tiene problemas psicológicos que nadie habla. Ella está ensuciando con un tema tan sensible como la violencia de género a una familia de bien, trabajadora y que nunca tuvo ningún problema", continuó indignada Amalia Granata con Juanita Tinelli.

"Ni siquiera ella quiso dejarse revisar y dijo que se iba a guardar dos días y no hablar con nadie. No frivolizemos este tema que es tan grave y sensible en nuestro país", siguió furiosa contra la joven hija del conductor.

"Dejemos de ensuciar a gente, la familia debería hacerse cargo, entiendo que no es fácil contener a una persona con los problemas psicológicos y psiquiátricos que tiene esta chica, pero tampoco es justo que estén ensuciando a un chico sano y educado que no le hizo daño a nadie. Me consta porque el mismo Tinelli se lo contó a la familia. Acá están ensuciando a una persona que no es un golpeador, esto tiene un límite", cerró firme Granata defendiendo a Bautista y su familia tras la grave acusación.

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Marcela Tauro dio una fuerte versión sobre el escándalo entre Juanita Tinelli y su ex

En el programa Intrusos (América Tv), Marcela Tauro sumó una nueva versión sobre el escándalo con Juanita Tinelli y su ex Bautista Cuiña en un boliche que terminó en denuncia policial por violencia.

"Esta es otra versión: me dicen que ella estaba a los besos con otro chico y fue a la mesa de Bauti, el ex, y los amigos de él le piden por favor que se retire", dijo la periodista, quien agregó que el joven es defendido por Fernando Burlando. Y explicó: "Ella empieza a los gritos y lo araña, parace que Bauti tendría un arañazo también. El agredido fue Bauti me dicen".

Minutos más tarde, Marcela Tauro agregó sobre el escandaloso final del vínculo entre Juanita y Bautista a fines de 2025: "Después que terminó la relación con Juana el chico está con psiquiatra y psicólogo. Los padres habrían intentado hablar para decirles algunas cosas y con Marcelo (Tinelli) pudieron hablar y con Paula (Robles) nunca".

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