Amalia Granata durísima con Juanita Tinelli tras la denunciar al ex: "Está ensuciando y tiene problemas"

"Es una relación tóxica. Tinelli lo sabe y lo ha hablado con la familia de Bauti: ella tiene problemas psicológicos que nadie habla. Ella está ensuciando con un tema tan sensible como la violencia de género a una familia de bien, trabajadora y que nunca tuvo ningún problema", continuó indignada Amalia Granata con Juanita Tinelli.

"Ni siquiera ella quiso dejarse revisar y dijo que se iba a guardar dos días y no hablar con nadie. No frivolizemos este tema que es tan grave y sensible en nuestro país", siguió furiosa contra la joven hija del conductor.

"Dejemos de ensuciar a gente, la familia debería hacerse cargo, entiendo que no es fácil contener a una persona con los problemas psicológicos y psiquiátricos que tiene esta chica, pero tampoco es justo que estén ensuciando a un chico sano y educado que no le hizo daño a nadie. Me consta porque el mismo Tinelli se lo contó a la familia. Acá están ensuciando a una persona que no es un golpeador, esto tiene un límite", cerró firme Granata defendiendo a Bautista y su familia tras la grave acusación.

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Marcela Tauro dio una fuerte versión sobre el escándalo entre Juanita Tinelli y su ex

En el programa Intrusos (América Tv), Marcela Tauro sumó una nueva versión sobre el escándalo con Juanita Tinelli y su ex Bautista Cuiña en un boliche que terminó en denuncia policial por violencia.

"Esta es otra versión: me dicen que ella estaba a los besos con otro chico y fue a la mesa de Bauti, el ex, y los amigos de él le piden por favor que se retire", dijo la periodista, quien agregó que el joven es defendido por Fernando Burlando. Y explicó: "Ella empieza a los gritos y lo araña, parace que Bauti tendría un arañazo también. El agredido fue Bauti me dicen".

Minutos más tarde, Marcela Tauro agregó sobre el escandaloso final del vínculo entre Juanita y Bautista a fines de 2025: "Después que terminó la relación con Juana el chico está con psiquiatra y psicólogo. Los padres habrían intentado hablar para decirles algunas cosas y con Marcelo (Tinelli) pudieron hablar y con Paula (Robles) nunca".